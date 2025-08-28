Wer sich ein Pixel 10, Pro oder Pro XL kaufen möchte, muss auf dieses Detail besonders achten

Beim Kauf eines der Pixel-10-Smartphones müsst ihr ganz genau hinschauen.

Mit der Pixel-10-Generation führt Google nicht nur neue Hardware ein, sondern auch eine ungewohnte Aufteilung bei den Speichervarianten. Wer sich für ein Modell entscheidet, sollte genau hinsehen, welche Version er kauft – denn dahinter steckt ein Detail, das sich direkt auf die Performance auswirken kann.

Google verbaut unterschiedliche Speicherversionen

Im Pixel 10 Pro etwa kommt beim Basismodell mit 128 GB immer noch alter UFS 3.1 zum Einsatz, während die 256-GB-Variante bereits mit UFS 4.0 ausgestattet ist. Ab 512 GB wird es dann richtig interessant: In den USA verbaut Google ZUFS 4.0, in Deutschland bleibt es hingegen bei klassischem UFS 4.0. Beim Pixel 10 Pro XL wiederholt sich dieses Muster, nur dass hier zusätzlich noch eine 1-TB-Version mit ZUFS 4.0 erhältlich ist – in allen Regionen.

Das Pixel 10 Pro Fold erhält ebenfalls ZUFS 4.0 – sowohl in den USA als auch in Deutschland. Das gilt sowohl für die Version mit 512 GB internem Speicher als auch mit 1 TB. Das einfache Pixel 10 bietet nur in der 256-GB-Version UFS-4.0-Speicher. Entscheidet ihr euch für das günstigere Modell mit 128 GB, dann bekommt ihr den älteren UFS-3.1-Standard.

Das Kürzel ZUFS steht für „Zoned Universal Flash Storage“ – eine neue Speicherarchitektur, die Daten in logische Zonen aufteilt. Anders als bei klassischem UFS werden Daten dabei effizienter geschrieben und organisiert, was zu weniger Fragmentierung und einer längeren Lebensdauer der Speicherzellen führt. Auch die Geschwindigkeit kann profitieren, besonders bei großen Datenmengen oder komplexen KI-Anwendungen, die Google in Zukunft noch stärker ins System integrieren dürfte.

Besserer Speicher lohnt sich

Für euch bedeutet das: Wer ein Gerät mit ZUFS kauft, könnte langfristig von schnelleren Ladezeiten und einer besseren Gesamtleistung profitieren. Dass Google diese Technik aber nur in bestimmten Versionen und Regionen einsetzt, wirft Fragen auf – möglicherweise spielen Produktionskapazitäten eine Rolle.

Wichtig für euch: Kauft euch lieber ein Modell mit UFS 4.0, also eine Version der Pixel-10-Smartphones mit mindestens 256 GB internem Speicher. ZUFS klingt aktuell eher nach Zukunftsmusik, kann später aber für euch relevant sein, wenn ihr das Handy wirklich über die kommenden sieben Jahre nutzen wollt, die es unterstützt wird.