Wer Steckdosenleisten nutzt, muss das regelmäßig machen

Staub auf Mehrfachsteckern ist wie Zunder im Kamin – nur eben mitten im Wohnzimmer.

In fast jedem Haushalt liegen Steckdosenleisten, oft unbeachtet unter Schreibtischen, hinter Sofas oder in dunklen Ecken. Sie machen das Leben einfacher – doch sie bergen ein Risiko, das viele unterschätzen: Staub. Elektromeister Michael Klaus warnt, dass Staub bei Funkenbildung leicht entflammbar ist und so Brände verursachen kann. Wer seine Steckdosenleisten regelmäßig säubert, senkt die Gefahr deutlich. Ein kurzer Handgriff mit Staubsauger oder Tuch kann im Ernstfall Leben retten.

Tannenbaumschaltung? Keine gute Idee!

Staub ist nicht die einzige Gefahr. Ebenso wichtig ist es, auf die richtige Nutzung zu achten. Ein häufiger Fehler ist die sogenannte „Tannenbaumschaltung“ – wenn mehrere Steckdosenleisten ineinander gesteckt werden. Dadurch überlastet das erste Gerät schnell, was zu Überhitzung und Brand führen kann.

Auch die maximale Leistung darf nie überschritten werden. Diese ist normalerweise auf jeder Steckdosenleiste notiert:

Auf Steckdosenleisten ist die Maximalleistung meist an der Seite oder unten zu finden. (© GIGA)

Vor allem leistungsstarke Geräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen oder Trockner sollten nicht an eine Steckdosenleiste angeschlossen werden. Sie gehören direkt in eine Wandsteckdose.

Elektromeister warnt: So vermeidet ihr Wärmestau an der Steckdosenleiste

Ebenfalls kritisch: Steckleisten mit Vorhängen, Teppichen oder Möbeln zu verdecken. So kann sich Wärme stauen, was die Brandgefahr massiv erhöht. Zudem solltet ihr das Kabel der Steckdosenleiste immer vollständig abrollen, weil es ansonsten zu einer erhöhten Wärmentwicklung innerhalb des Kabels kommen kann.

Gut zu wissen: Der Schalter an der Leiste ist kein Garant für Sicherheit. Selbst wenn er auf „Aus“ steht, kann noch Strom fließen – wer am Endgerät arbeitet, sollte den Stecker immer komplett ziehen (Quelle: SWR).

Für Fernseher, Computer und andere empfindliche Elektronik lohnt sich zudem eine Leiste mit Überspannungsschutz (bei Amazon anschauen). Sie schützt in vielen Fällen, etwa bei Blitzeinschlägen, vor Schäden an Geräten.