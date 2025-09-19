Wer WhatsApp auf dem Google Pixel nutzt, hat bald einen entscheidenden Vorteil

Praktisches Feature soll Pixel-Nutzer schützen.

Das Google Pixel warnt Nutzer bereits vor möglichen Betrugsversuchen in Anrufen und Textnachrichten. Android Authority hat jetzt entdeckt, dass das Feature auch auf Chat-Apps wie WhatsApp erweitert werden soll.

Schutz vor WhatsApp-Betrug dank Pixel-Handy

Im neuen Sicherheitsupdate für Pixel-10-Smartphones stecken bereits Hinweise auf die kommende Funktion. Die Betrugserkennung soll demnach in den Einstellungen für Sicherheit & Privatsphäre aktiviert oder deaktiviert werden können (Quelle: Android Authority).

Android Authority rechnet damit, dass Nutzer des Pixel 9 und Pixel 10 davon profitieren können. Es werden weiterhin folgende Apps im Zusammenhang mit der Funktion erwähnt, doch es gibt noch keine Bestätigung, dass zum Release auch alle unterstützt werden:

WhatsApp

Google Messages

Google Chat

Signal

Instagram

Kakao Talk

Line

Verizon Messages

X/ Twitter

Facebook Messenger Lite

Hangouts

Test SafeComms Chat

Wie funktioniert die Betrugserkennung des Pixel 10?

Die Betrugserkennung soll nicht innerhalb der Chat-Apps selbst aktiv sein, sondern ihre Benachrichtigungen überprüfen. Google könnte dann vor verdächtigen Aktivitäten oder gefährlichen Inhalten in der Benachrichtigung warnen.

Nutzer sollen wiederum auswählen können, dass eine Nachricht keinen Betrugsversuch enthält und das Feature auch für bestimmte Chats innerhalb derselben App pausieren können. Offenbar soll es auch ein tägliches Limit an Warnhinweisen geben, die Google aussendet.

Das Feature befindet sich offenbar noch in einer frühen Phase. Es ist also noch nicht klar, wann und in welchem Umfang es erscheinen wird.

Betrugserkennung kann Schattenseite haben

Scammer nutzen schon länger Apps wie WhatsApp, um Nutzer etwa in Gruppen einzuladen und dort um ihr Geld zu bringen. Eine automatische Betrugserkennung kann hier zu einem großen Vorteil für Pixel-Nutzer werden.

Allerdings ist noch unklar, wie genau das Google Pixel erkennen will, welche Nachrichten von Betrügern stammen. Vermutlich wird hier KI eine zentrale Rolle spielen. Wenn Google nicht nur bekannte Nummern von Betrügern blockt, sondern auch Inhalte selbst erfasst, hat das allerdings auch negative Folgen für den Datenschutz der Nutzer. Immerhin liest dann auch die Google-KI immer eure WhatsApp-Nachrichten mit.