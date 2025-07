Wer Windows 11 nutzt, sollte dieses Update schleunigst installieren

Das Update wird ausnahmsweise nicht automatisch installiert, sondern ihr müsst dieses Mal selbst aktiv werden.

Seit dem Mai-Update klagen Nutzer von Windows 11 24H2 über Stabilitäts-Probleme, das Juni-Update sorgt zudem bei einigen auch noch für Performance-Probleme. Mit dem optionalen Juli-Update (KB5062660) ist damit Schluss. Microsoft erklärt, dass der Patch sich den Problemen annehmen soll – Nutzer müssen die Installation des Updates jedoch selbst anstoßen.

Windows 11: Stabilitätsprobleme sollen vom Tisch sein

Im Blogeintrag erklärt Microsoft genau, was das neue Update für Probleme adressiert (Quelle: Microsoft):

Dieses Update behebt ein Problem, das in seltenen Fällen nach der Installation des Sicherheits-Updates vom Mai 2025 und nachfolgender Updates auftrat und zu Stabilitätsproblemen bei Geräten führte. Einige Geräte reagierten in bestimmten Szenarien nicht mehr. Microsoft

Abseits der Stabilitätsprobleme wurde auch endlich das lästige Problem mit der integrierten Windows-Firewall beseitigt. Der Windows-Ereignismonitor zeigte immer einen Fehler an, der aber gar keiner war.

So installiert ihr das optionale Windows-Update

Wir gehen davon aus, dass Microsoft diese Fehlerlösungen mit dem nächsten regulären Windows-Update an alle Nutzer automatisch verteilt. Doch der nächste Patch-Termin ist erst im August. Wer nicht so lange warten will, kann die Installation des optionalen Updates auch händisch anstoßen:

Öffnet die Einstellungen. Wählt in der linken Leiste den untersten Punkt „Windows Update“ aus. Klickt nun auf „Erweiterte Optionen“. Jetzt wählt ihr den Menüpunkt „Optionale Updates aus“.

Dort sollte euch das entsprechende Update angezeigt werden. Nur noch installieren, euren Rechner neu starten und schon habt ihr das neue Update installiert.

Solltet ihr bereits Windows 11 24H2 installiert haben und das Update nicht angezeigt werden, kann es gut sein, dass ihr es bereits installiert habt. Um das zu prüfen, öffnet die Windows-Suche (Win-Taste + S) und gebt winver ins Suchfeld ein und bestätigt die Eingabe mit Enter.

Hier könnt ihr eure Windows-Build-Nummer überprüfen. (© Screenshot GIGA)

In dem sich nun öffnenden Fenster wird euch die Build-Nummer eurer Windows-Installation angezeigt. Wenn dort „Build 26100.4770“ steht, habt ihr das Update bereits installiert.

