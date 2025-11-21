Wer Windows 11 nutzt und zockt, sollte jetzt aktiv werden

Nvidia erklärt, warum Gamer mit Windows 11 gerade einen Nachteil haben.

Nvidia hat offiziell bestätigt, dass neue Updates für Windows 11 die Leistung in Spielen spürbar beeinträchtigen können. Demnach sollen Nutzer betroffen sein, die das Oktober-Update (KB5066835) oder eine neuere Version installiert haben. Als Reaktion darauf veröffentlicht das Unternehmen jetzt einen Notfall-Treiber, der die Probleme beheben soll.

Windows 11: Diese Updates schaden Games

Laut Nvidia kann es nach der Installation des Windows-Updates zu schwächerer Performance in manchen Spielen kommen. Der Grafikkartenhersteller lässt allerdings offen, welche und wie viele Spiele betroffen sind und wie die Leistung konkret beeinträchtigt wird (Quelle: Nvidia).

Die Website Windows Latest konnte bereits in eigenen Tests nachweisen, dass die Updates KB5066835 und KB5068861 die FPS (Frames per Second) in Spielen reduzieren können. Ihr seid betroffen, wenn euer Betriebssystem-Build die Versionen 26200.6899 (Windows 25H2), 26100.6899 (Windows 24H2) oder neuer anzeigt. Ihr könnt den Betriebssystem-Build überprüfen, indem ihr Einstellungen > System > Info öffnet.

Windows Latest geht davon aus, dass vor allem Rechner mit GeForce-Treibern betroffen sind. Allerdings sollen auch AMD- oder Intel-PCs unter langsamerer Performance leiden, wobei hier allerdings noch keine genaue Ursache festgemacht werden kann (Quelle: Windows Latest).

So bekommt ihr den Hotfix von Nvidia

Nvidia bietet betroffenen Windows-Nutzern jetzt einen Hotfix-Treiber mit der Versionsnummer 581.94 an. Der GeForce-Treiber kann direkt über die Nvidia-Seite für Windows 11 und Windows 10 heruntergeladen werden und basiert auf dem neusten Game Ready Driver 581.80.

Allerdings merkt Nvidia auch an, dass es sich dabei um eine Vorschauversion handelt. Wenn euch keine größeren Performance-Probleme aufgefallen sind, könnt ihr auch auf das nächste reguläre Treiber-Update warten, das euch über die Nvidia-App angeboten wird.