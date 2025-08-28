Wer WLAN-Probleme hat, sollte sich dieses 10-Euro-Gadget bei Lidl kaufen

WLAN-Probleme sind wie schlechte Witze: Keiner lacht, aber jeder kennt sie. Die Lösung dafür gibt es aktuell bei Lidl. Der Discounter verkauft einen WLAN-Verstärker von Xiaomi für nur 10 Euro.

Im Homeoffice bricht die Videokonferenz ab, im Schlafzimmer lädt das Smartphone quälend langsam und beim Streaming ruckelt das Bild. Oft liegt das an der begrenzten Reichweite des WLAN-Routers. Der WLAN-Verstärker von Xiaomi schafft für 9,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) Abhilfe und erweitert das heimische Netzwerk ohne großen Aufwand.

Zum gleichen Preis gibt es den WLAN-Verstärker auch bei Amazon. Bei Lidl kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, zumindest für Prime-Kunden sind die bei Amazon gratis.

WLAN-Verstärker von Xiaomi Erweitert auf komfortable Weise die Reichweite des WLANs. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 16:19 Uhr

Für wen lohnt sich der WLAN-Verstärker?

Haushalte mit WLAN-Problemen in entfernten Räumen, die eine günstige Lösung suchen

Nutzer mit vielen Geräten, die von der Unterstützung für bis zu 24 gleichzeitige Verbindungen profitieren

Power-User mit sehr hohen Geschwindigkeitsanforderungen, die moderne WiFi-6-Standards benötigen

Der Xiaomi-Verstärker nutzt die 802.11n-Technologie und erreicht Übertragungsraten von bis zu 300 Mbps. Das reicht für die meisten Anwendungen wie Streaming, Surfen oder Videoanrufe völlig aus. Die zwei externen Antennen sorgen für eine bessere Signalverteilung und vergrößern die WLAN-Reichweite spürbar. So kann das schwache Signal im Dachgeschoss oder Keller deutlich verstärkt werden, um auch dort flüssiges Arbeiten oder Streaming zu ermöglichen. Insgesamt 24 Geräte können gleichzeitig unterstützt werden.

Die Einrichtung erfolgt über die kostenlose Mi-Home-App und ist auch für Laien machbar. Besonders einfach gestaltet sich der Prozess bei vorhandenen Xiaomi-Routern. Der Extender wird in eine Steckdose gesteckt und findet automatisch das bestehende Netzwerk. Praktisch ist auch die flexible Platzierung: Nach der ersten Konfiguration lässt sich das Gerät problemlos an die optimale Position bringen, um die beste Signalqualität zu gewährleisten.

Ein kleiner Kritikpunkt: Der Verstärker verwendet den älteren 802.11n-Standard, nicht die neueren WiFi-6-Technologien. Für den Preis von unter 10 Euro ist diese Einschränkung aber vertretbar.

Lidl-Kunden loben einfache Installation und zuverlässige Funktion

Mit 4,1 von 5 Sternen erhält der Xiaomi-Verstärker solide Bewertungen bei Lidl. Käufer schätzen besonders die unkomplizierte Einrichtung und die spürbare Verbesserung der WLAN-Abdeckung. „Funktioniert super, top Preis“, fasst eine Rezension die Erfahrungen zusammen.

