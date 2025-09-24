Werden bei Hinge Screenshots angezeigt? Das müsst ihr wissen

Ihr möchtet ein Profil oder einen Chat auf Hinge sichern und fragt euch, ob die App den anderen Nutzer darauf hinweist? Die Fakten zu Screenshots bei Hinge.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Screenshots bei Hinge: Das solltet ihr dazu wissen

Hinge sendet keine Benachrichtigungen, wenn ihr ein Screenshot von einem Profil oder einer Unterhaltung macht. Egal, ob ihr das Profil einer Person oder euren gemeinsamen Chatverlauf festhalten möchtet – die App informiert die andere Seite nicht über diese Aktion. Das gilt für alle Funktionen innerhalb der App.

Anzeige

Hinge verhält sich hier wie die meisten Dating-Apps. Auch bei Tinder oder Bumble erhalten Nutzer keine Hinweise auf Screenshots. Anders ist das bei Apps, die besonderen Wert auf Privatsphäre legen, wie zum Beispiel Snapchat.

In diesem Video stellen wir euch fünf Online-Dating-Phänomene vor:

Anzeige

So machen ihr einen Screenshot auf eurem Handy

Das Erstellen eines Screenshots funktioniert bei Hinge genauso wie in jeder anderen Handy-App auch. Die Methode hängt von ihrem Gerät ab:

Bei iPhones mit Face ID: Gleichzeitig auf die Seitentaste und die Lauter-Taste drücken.

Gleichzeitig auf die Seitentaste und die Lauter-Taste drücken. Bei iPhones mit Home-Taste: Gleichzeitig auf die Home-Taste und die Ein-/Aus-Taste (oder Seitentaste) drücken.

Gleichzeitig auf die Home-Taste und die Ein-/Aus-Taste (oder Seitentaste) drücken. Bei den meisten Android-Telefonen: Gleichzeitig auf die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste drücken.

Anschließend findet ihr die Bildschirmaufnahme in eurer Foto-App oder Galerie.

Wichtig: Beachtet die Privatsphäre der anderen Person

Auch wenn es keine technische Einschränkung gibt, solltet ihr stets respektvoll mit den Daten anderer Menschen umgehen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Informationen anderer ist wichtig.

Das Teilen eines Profils mit Freunden, um sich Rat zu holen, ist eine Sache. Die Bilder oder Gespräche einer Person ohne deren Einverständnis öffentlich zu teilen, verletzt jedoch deren Privatsphäre.

Anzeige

Wenn ihr euch in einer unangenehmen oder bedrohlichen Situation befindet, kann ein Screenshot sogar wichtig sein, um den Nutzer bei Hinge zu melden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.