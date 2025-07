Werner Mode Berlin: Vorsicht! Das sind die miesen Erfahrungen von Kunden

Auf der Suche nach günstiger und schöner Kleidung stößt man möglicherweise auf den Online-Shop „Werner Mode Berlin“. Auf den ersten Blick sieht der Laden seriös aus. Doch Erfahrungen von Kunden ergeben ein ganz anderes Bild.

Was steckt hinter Werner Mode Berlin?

„Werner Mode Berlin“, klingt zunächst nach einem seriösen Shop, der optisch und im Sortiment etwas an das renommierte Traditionsunternehmen „Gerry Weber“ erinnert. Es handelt sich nicht um einen klassischen Fake-Shop. Das heißt, man bekommt Waren geliefert, wenn man etwas bestellt. Der Name des Anbieters impliziert aber, dass man es mit einem Verkäufer aus der deutschen Hauptstadt zu tun hat. Generell sollte man bei unbekannten Shops einen Blick auf das Impressum werfen und hier könnte man schon stutzig werden: Der Shop hat keine Anschrift in Berlin, sondern in Rotterdam in den Niederlanden.

Dort befindet sich allerdings nur der Firmensitz. Die Produkte werden hingegen aus China verschickt. Das bringt für Kunden einige Nachteile mit sich. Zwar bekommt man bei dem Shop günstige Kleidung, muss sich allerdings auf längere Lieferzeiten einstellen. Im Fall einer Rücksendung muss man Produkte zudem auf eigene Kosten nach China senden (Quelle: Verbraucherzentrale Niedersachsen).

Erfahrungen von Käufern: Vorsicht vor dem Shop

Die Erfahrungen bisheriger Kunden von Werner Mode Berlin sind äußerst schlecht. Bei Trustpilot wird der Shop nur mit einer Wertung von 1,1 von 5 bei über 1.250 Bewertungen geführt. Rund 98 Prozent aller Nutzer haben dort nur einen Stern abgegeben. Das wird vor allem bemängelt:

extrem lange Lieferzeiten

schlechte Materialqualität (z. B. Polyester statt Baumwolle)

massiv abweichende Größenangaben (z. B. Lieferung in XL statt bestelltem S)

Retouren können nur auf eigene Kosten nach China zurückgeschickt werden, trotz .de-Domain

An verschiedenen Stellen im Netz gibt es Beschwerden von Käufern. Dort werden unter anderem minderwertige Ware, unklare Kommunikation und fehlende Rückerstattungen selbst nach Rücksendung geschildert (Quelle: Reklamation24). Das Verbraucherportal „Watchlist Internet“ aus Österreich hat bereits Mitte 2024 vor Werner Mode Berlin gewarnt:

Bei diesem Online-Shop handelt es sich zwar nicht um einen Fake-Shop, dennoch kann der Einkauf auf dieser Seite zu bösen Überraschungen führen: Wer hier bestellt, muss mit langen Lieferzeiten, zusätzlichen Kosten, mit Problemen bei Retouren und mit minderwertiger Ware rechnen.

Fazit zu Werner Mode Berlin

Kunden fühlen sich getäuscht durch die Nutzung einer .de‑Domain und dem deutschen Namen. Tatsächlich handelt es sich um einen chinesischen Händler mit keiner echten deutschen Firmenverbindung. Der Shop nutzt nur eine deutsche Domain und einen passenden Firmennamen, während Ware aus China mit ungerechten Rückgaberegeln verschickt wird. Nutzererfahrungen zeigen also, dass man bei diesem Anbieter vorsichtig sein sollte.