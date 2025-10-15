Wero als Echtzeit-Service in der ING-App: So versendet ihr Geld ohne IBAN

Wero ist ein Service bei der ING, mit dem ihr direkt in der App und ganz ohne IBAN Geld versenden und empfangen könnt. Erfahrt hier, wie Wero funktioniert, was es zu beachten gibt und wie ihr die Funktion aktiviert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Wero eigentlich? Das steckt hinter dem neuen Zahlungsdienst

Wero wurde in Zusammenarbeit führender Banken entwickelt. Das Zahlungssystem ist in die Banking-Apps der teilnehmenden Banken integriert, also zum Beispiel in die der Sparkassen, der Volks- und Raiffeisenbanken, der Postbank und der ING.

Anzeige

Ziel des Gemeinschaftsprojektes ist es, schnelle und sichere Überweisungen direkt per Handynummer und in Echtzeit zu ermöglichen. Wero funktioniert ohne IBAN und ohne weitere externe Anbieter.

Privatkunden können Wero aktuell in Deutschland, Frankreich und Belgien nutzen. Bei der ING ist der Dienst nur für Einzelkonten freigeschaltet, die Integration der Gemeinschaftskonten ist aber bereits angekündigt (Stand Oktober 2025).

Und auch weitere, allgemeine Ausweitungen der Wero-Funktionalitäten soll es in naher Zukunft geben.

Geld senden per Handynummer: So funktioniert der Service

Mit Wero könnt ihr Geld innerhalb von Sekunden direkt auf das Konto einer anderen Person versenden. Folgendes benötigt ihr dafür:

aktuellste Version der ING App

eine deutsche Telefonnummer

Zugriff auf euer Telefonbuch

stabile Internetverbindung

Der Rest läuft wie von selbst und eure Zahlungen erreichen ihr Ziel in weniger als zehn Sekunden.

Anzeige

Wero aktivieren in der ING App: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ihr findet Wero in der ING App unter „Mehr“ beim Girokonto oder oben rechts über das Zahnrad-Symbol. So erledigt ihr die Aktivierung:

Info und Zustimmung: Öffnet Wero in der ING App. Lest euch die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung sorgfältig durch und tippt anschließend auf „Weiter“ und dann auf „Wero aktivieren“. Referenzkonto wählen: Nun wählt ihr euer Referenzkonto aus. Dieses Konto nutzt ihr künftig für alle Wero-Zahlungen. Bestätigt die Auswahl mit eurer mobilenPIN oder per Touch-ID beziehungsweise Face-ID. Aktivierung abschließen: Gebt eure Mobilnummer ein, verknüpft sie mit eurem Konto und tippt auf „Weiter“. Ihr erhaltet ein Einmalpasswort per SMS, das ihr im nächsten Schritt eingeben müsst, um eure Nummer zu bestätigen.

Anzeige

Sobald das erledigt ist, ist Wero aktiviert und sofort einsatzbereit. Die Einrichtung funktioniert auf bis zu drei Geräten, solange Konto und Telefonnummer gleich bleiben.

Tipp: Für einen besonders einfachen Weg zu Wero könnt ihr euch in der ING App unter „Service“ und „App-Einstellungen“ den Schnellzugriff einrichten. So stehen euch alle Wero-Funktionen direkt nach dem Öffnen der App zur Verfügung.

Geld senden mit Wero: So geht es

Um Geld zu senden, öffnet Wero in der ING App und tippt dort auf „Senden“. Beim ersten Sendevorgang müsst ihr einmalig den Zugriff auf eure Kontakte erlauben. Wählt anschließend die gewünschte Person aus euren Kontakten aus. Achtung: Nur Kontakte, die Wero bereits aktiviert haben, sind auswählbar.

Anzeige

Gebt den Betrag ein, fügt optional eine Nachricht hinzu – es gibt Text und Emojis – und bestätigt die Zahlung mit eurer PIN. Das Geld wird in weniger als zehn Sekunden auf das angegebene Konto transferiert.

Ihr hört heute das erste Mal von Wero? Im Video erfahrt ihr alles, was ihr über den Peer-to-Peer-Zahlungsdienst wissen müsst.

Anzeige

Neuheit im Bankensektor: Die Geld-anfordern-Funktion in Wero

Die Möglichkeit, in einer deutschen Banking-App direkt Geld von Kontakten anzufordern, gibt es bisher kaum. Wero macht dieses Feature erstmals verfügbar. So funktioniert der Dienst:

Um Geld anzufordern, wählt in der ING App wieder den Bereich Wero aus und tippt auf „Anfordern“. Wählt dann die Person aus, von der ihr Geld erhalten möchtet, gebt den gewünschten Betrag ein. Fügt eine kurze Nachricht hinzu und sendet die Anforderung ab. Die ausgewählte Person sieht eure Anfrage direkt in ihrer App und kann den Betrag sofort begleichen. Auch diese Zahlung erfolgt dann in Echtzeit.

So hoch ist das Wero-Zahlungslimit

Bei Wero gilt ein Limit von maximal 500 Euro pro Transaktion. Ihr dürft bis zu 100 Transaktionen pro Woche anstoßen. Zusätzlich greift euer individuelles Girokonto-Limit für Überweisungen.

Wero vs. Echtzeitüberweisung: Das ist der Unterschied

Beide Dienste ermöglichen Geldtransfers in Echtzeit, nutzen aber unterschiedliche Ansätze. Während die klassische Echtzeitüberweisung eine IBAN erfordert, setzt Wero auf eine vereinfachte Nutzung per Handynummer.

Technisch läuft Wero ebenfalls über das Instant-Payments-Netzwerk. Das System ist aber speziell für Peer-to-Peer-Zahlungen konzipiert, also für private Geldtransfers zwischen Freunden oder Familie.

Für reguläre Banküberweisungen steht euch natürlich die Echtzeitüberweisung mit IBAN weiterhin zur Verfügung.