Wero bei der Deutschen Bank: Was offiziell zum Start bekannt ist

Der Zahlungsdienst Wero wird oft als die „europäische Antwort auf Paypal“ bezeichnet. Einige deutsche Finanzinstitute haben das System bereits in ihre Banking-Apps integriert. Doch wie steht es um die Deutsche Bank? Wir fassen den aktuellen Stand der Dinge für euch zusammen.

Hat die Deutsche Bank schon Wero?

Die Deutsche Bank hat Wero bislang noch nicht in ihre Banking-App integriert. In einer offiziellen Mitteilung vom 22. November 2024 erklärte die Bank:

„Für Kunden der Deutschen Bank wird die App im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Eine Integration in die Banking-Apps von Postbank und Deutscher Bank ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.“

Als Kunden der Deutschen Bank könnt ihr Wero also aktuell noch nicht nutzen, aber der Start für die Möglichkeit der Verknüpfung von Online-Banking und Wero-App ist offiziell für 2025 angekündigt. Ein konkretes Integrationsdatum nennt die Bank bislang nicht.

Hat die Postbank Wero bereits integriert?

Bei der Postbank könnt ihr Wero bereits nutzen, allerdings nicht in der Postbank-Banking-App, sondern über die separate Wero-App.

Die Zahlungen werden anschließend von eurem Postbank-Konto abgebucht, die Banking-App selbst bleibt zunächst unverändert. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es hierzu:

„Postbank-Kunden können die Wero-App mit ihrem Konto verknüpfen. Über Wero erfolgte Zahlungen werden anschließend ganz einfach vom Postbank-Konto abgebucht.“

So funktioniert die Wero-Einrichtung bei der Postbank

Wero-App starten und Bank auswählen: Öffnet die Wero-App, akzeptiert die AGB und wählt die Postbank aus.

Öffnet die Wero-App, akzeptiert die AGB und wählt die Postbank aus. Standortfreigabe: Erteilt die Standortfreigabe.

Erteilt die Standortfreigabe. Mit Postbank-Konto verbinden: Loggt euch ins Postbank Online-Banking mit eurer Postbank-ID und BestSign oder eurem Passwort ein.

Loggt euch ins Postbank Online-Banking mit eurer Postbank-ID und BestSign oder eurem Passwort ein. Konto auswählen und bestätigen : Wählt das gewünschte Konto aus und gebt den Vorgang über BestSign frei.

: Wählt das gewünschte Konto aus und gebt den Vorgang über BestSign frei. Verknüpfung abschließen: Nach der Bestätigung klickt ihr im Browser auf „Zurück zu Wero“ und anschließend auf „Weiter“.

Nach der Bestätigung klickt ihr im Browser auf „Zurück zu Wero“ und anschließend auf „Weiter“. Kontaktmethode hinzufügen: Zu guter Letzt gebt ihr noch eure Handynummer oder eure E-Mail ein und bestätigt das Ganze per Verifizierungscode.

In welchem Verhältnis stehen Deutsche Bank und Postbank?

Die Postbank ist keine eigenständige Bank mehr, sondern eine Marke und rechtliche Niederlassung der Deutschen Bank AG.

Beide Banken treten im Privatkundengeschäft gemeinsam auf und werden zunehmend technisch zusammengeführt. Kundendaten, IT-Systeme und digitale Angebote werden schrittweise vereinheitlicht.

Gehört die Deutsche Bank überhaupt zu Wero beziehungsweise EPI?

Ja, die Deutsche Bank ist sogar Gründungsmitglied der European Payments Initiative (EPI), die hinter Wero steht. In diesem Verbund verfolgt sie gemeinsam mit allen Partnerbanken das Ziel der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungssystems, das Peer-to-Peer-Zahlungen in Echtzeit ermöglicht.