Wero bei der Sparkasse: So einfach sendet ihr Geld ohne IBAN in Echtzeit

Ihr seid Kunden bei der Sparkasse und wollt künftig Wero nutzen? Bei uns erfahrt ihr, wie die Einrichtung und Nutzung von Wero bei der Sparkasse funktioniert und was es sonst noch zu beachten gibt.

Grundsätzliches über Wero: Geld senden leicht gemacht

Für alle, die zwar schon von Wero gehört haben, aber noch genauere Infos brauchen, das Wichtigste zum neuen Zahlungsdienst in Kürze:

Wero ist eine europäische Bezahllösung, die direkt in die Apps der teilnehmenden Banken integriert ist (so bei der Sparkasse) oder als eigenständige App mit eurem Bankkonto verknüpft wird. Der Clou: Ihr könnt Geld sicher in Echtzeit senden oder empfangen – und zwar ohne IBAN.

Wero ist ein Gemeinschaftsprojekt einiger europäischer Großbanken, die sich zur European Payment Initiative (EPI) zusammengetan haben. Ihr Ziel ist die Vereinfachung des innereuropäischen Zahlungsverkehrs und die Schaffung einer Alternative zu Drittanbietern wie beispielsweise Paypal.

So richtet ihr Wero bei der Sparkasse ein

Die Einrichtung von Wero bei der Sparkasse ist unkompliziert. Geht folgendermaßen vor:

Wenn ihr sie noch nicht habt, ladet die aktuelle Sparkassen-App (bei Google Play) auf euer Smartphone. Navigiert im Menü zu „Wero aktivieren“ (gelbes Icon) oder wählt im Schnellzugriff „Geld senden“ und dann „Wero | Handy zu Handy“ Akzeptiert nun die Vertragsbedingungen, indem ihr den Regler von links nach rechts schiebt und auf „Weiter“ tippt. Entscheidet euch nun für das Girokonto, das ihr mit Wero verknüpfen wollt und bestätigt es mit „Jetzt registrieren“. Gebt euren Auftrag mit der S-pushTAN-App frei. Anschließend werdet ihr noch aufgefordert, die Biometrie freizugeben oder abzulehnen. Dann müsst ihr noch eure Handynummer eingeben, sie per SMS-Code verifizieren und das Ganze per pushTAN bestätigen. Jetzt habt ihr es geschafft und Wero ist einsatzbereit.

Sparkasse Ihre mobile Filiale Star Finanz GmbH

Und wie funktioniert das Senden von Geld über Wero bei der Sparkasse?

Ihr wollt Wero gleich ausprobieren? Dann geht es mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung weiter:

Öffnet wieder die Sparkassen-App (im App-Store) und geht entweder auf das gelbe Wero-Icon und „Geld senden“ oder tippt im Schnellzugriff auf „Geld senden“ und dann auf „Wero | Handy zu Handy“. Im Anschluss könnt ihr der App den Zugriff auf eure Kontakte erlauben. Gut zu wissen: Wero funktioniert auch ohne diese Erlaubnis, ihr braucht dann allerdings die Handynummern oder die QR-Codes eurer Kontakte. Dann wählt ihr den Kontakt aus, an den ihr Geld senden wollt oder gebt ihn manuell ein. In der nächsten Maske werdet ihr zur Betragseingabe aufgefordert (Mindestbetrag: 0,50 Euro) und ihr habt 140 Zeichen für eine Nachricht und Emojis zur Verfügung. Dann gebt ihr den Auftrag frei und über den roten Button gelangt ihr wieder auf die Übersichtsseite.

Ihr wollt euch Wero vor der Aktivierung noch näher ansehen? Im Video seht ihr, wie es in der Praxis aussieht.

Eure Vorteile mit Wero im Überblick

Mit Wero könnt ihr Geld in Echtzeit von eurem Konto überweisen und ganz einfach eine Mobilnummer oder E-Mail-Adresse als Empfänger auswählen.

Die Abwicklung erfolgt direkt in der Sparkassen-App, sodass ihr weder zusätzliche Zugangsdaten benötigt, noch Überweisungsformulare ausfüllen müsst. Ein weiterer Pluspunkt: Bei gemeinsamen Ausgaben lassen sich Beträge unkompliziert aufteilen und verwalten.

Ein Blick in die Zukunft: Wero bekommt noch mehr Funktionen

Aktuell könnt ihr Wero vor allem für private Geldtransfers nutzen. Noch 2025 sollen Zahlungen im Onlinehandel möglich werden und ab 2026 soll Wero auch im stationären Einzelhandel verfügbar sein. Der Dienst wird somit Schritt für Schritt zur vollwertigen digitalen Bezahllösung.

Was tun bei Fragen rund um Wero bei der Sparkasse?

Wenn ihr bei der Einrichtung oder bei der Nutzung von Wero bei der Sparkasse Probleme habt, stehen euch die Mitarbeiter der Wero-Service-Line unter der +49 (0)711 2204095-3 rund um die Uhr zur Verfügung.