Wero bei der Volksbank: Alles über die neue Bezahlfunktion in der VR-Banking-App

Mit Wero bietet die Volksbank eine schnelle Alternative zur klassischen Überweisung in der VR-Banking-App an. Ihr könnt Geld in Echtzeit senden, anfordern oder Online-Zahlungen tätigen. Wir haben die Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist Wero eigentlich?

Wero ist eine relativ neue Bezahlfunktion (seit 2024 bei der VR-Bank), die ihr in der VR-Banking-App nutzen könnt. Im Unterschied zur Echtzeitüberweisung braucht ihr aber keine IBAN und keine BIC mehr für eure Transaktionen.

Anzeige

Trotzdem könnt ihr Geld in Echtzeit senden, empfangen, oder online bezahlen, indem ihr einfach einen Wero-Zahlungspartner aus eurer Kontaktliste auswählt. Wero-Zahlungen laufen ohne Drittanbieter direkt über euer Girokonto.

Entwickelt wurde das System im Rahmen der European Payments Initiative (EPI). Das ist eine Kooperation mehrerer Großbanken, die das Ziel verfolgt, eine gemeinsame europäische Zahlungsdienst-Lösung zu schaffen.

Wer kann Wero nutzen und was kostet es?

Wero steht grundsätzlich allen Kunden der teilnehmenden Banken zur Verfügung. Minderjährige ab 14 Jahren brauchen die schriftliche Einwilligung der Eltern.

Wer die Wero-Basisfunktionen ausschließlich für private Zwecke nutzt, bezahlt nichts. Gebühren könnten nur dann entstehen, wenn eure Volksbank für Zusatzleistungen eigene Konditionen festlegen würde. Dazu informiert ihr euch am besten im Preis-und-Leistungsverzeichnis eurer Filiale.

Was braucht man, um Wero bei der VR-Bank nutzen zu können?

Um Wero einzurichten, benötigt ihr:

ein Girokonto bei einer teilnehmenden Volksbank-Raiffeisenbank

bei einer teilnehmenden Volksbank-Raiffeisenbank Zugriff auf euer Onlinebanking mit der VR-Banking-App (im Google Play Store ansehen)

(im Google Play Store ansehen) die VR-SecureGo-plus-App für Freigaben (im Google Play Store ansehen)

VR SecureGo plus Atruvia AG

VR Banking - einfach sicher Atruvia AG

Anzeige

Schritt für Schritt: Wero in der VR-Banking-App einrichten

Öffnet die VR-Banking-App und loggt euch ein. Prüft bitte vorab, ob ihr die aktuellste Version der App verwendet. Tippt im Menü auf das Euro-Symbol. So gelangt ihr zur Aktivierungs-Maske, in der euch der Button „Wero freischalten“ angeboten wird. Wählt nun das Girokonto aus, das mit Wero verknüpft werden soll. Ein späterer Wechsel des Girokontos ist kein Problem. Lest euch im Anschluss die Vertragsbedingungen, die euch automatisch angezeigt werden, genau durch und bestätigt, dass ihr sie zur Kenntnis genommen habt. Über „Weiter“ gelangt ihr zur Eingabe-Maske für eure Mobilfunknummer. Über sie wird nämlich der Kontakt mit anderen Wero-Nutzern hergestellt. Klickt wieder auf „Weiter“, um den Verfizierungscode per SMS zu erhalten. Gebt den Code ein und prüft und bestätigt eure Telefonnummer und euer Girokonto. Zuletzt öffnet ihr die VR-SecureGo-plus-App und stimmt der Wero-Aktivierung zu.

Anzeige

Wie eine Wero-Zahlung im Einzelnen funktioniert, wird euch anhand eines Beispiels im Video gezeigt:

Was kann man alles mit Wero bezahlen?

Wero wurde so entwickelt, dass ihr ohne die Angabe von Kontodaten sowohl Geld an Privatpersonen versenden oder von ihnen anfordern könnt als auch in Onlineshops bezahlen könnt.

Anzeige

Beim Onlineshopping funktioniert Wero aber natürlich nur, wenn die Zahlungsoption auch im Shop angezeigt wird. Am Desktop scannt ihr dazu den angezeigten QR-Code, auf dem Smartphone bestätigt ihr die Zahlung mit einem Fingertipp.

Bitte beachtet: Auch eure privaten Zahlungspartner, an die ihr Geld senden wollt, müssen bei Wero angemeldet sein, damit sie in euren Kontakten angezeigt werden und damit der Zahlungsdienst funktionieren kann.

Wero geschäftlich nutzen

Mit Wero PRO richtet sich die Volksbank an die Solo-Selbstständigen und Kleingewerbetreibenden unter euch, die ihre Einnahmen gerne unkompliziert und bargeldlos abwickeln möchten.

Mit nur wenigen Klicks können Zahlungen in Echtzeit direkt auf dem Smartphone empfangen werden. Das funktioniert entweder über einen QR-Code, den eure Kundinnen und Kunden scannen, oder durch die Auswahl des gespeicherten Kontakts im Adressbuch der VR-Banking-App.

Die Vorteile von Wero Pro

Ab der Freischaltung erscheint euer Profil automatisch mit der „PRO“-Kennzeichnung im Adressbuch, sodass eure Kunden euch leichter finden. Jede Transaktion wird von praktischen technischen Features unterstützt.

Anzeige

Ihr erhaltet PDF-Belege über die App, könnt zu jeder Zahlung eine Referenznummer, einen Text oder Emojis hinzufügen und automatische Zahlungserinnerungen versenden. Über das E-Postfach habt ihr zudem jederzeit Zugriff auf eine übersichtliche Abrechnung aller Wero-PRO-Transaktionen.

Wero PRO ist allerdings nicht kostenlos: Für jede eingehende Zahlung fällt eine prozentuale Gebühr an. Die genaue Höhe des Entgelts wird euch angezeigt und muss bestätigt werden. Tipp: Da die Gebühr je nach Filialzugehörigkeit variieren kann, informiert ihr euch am besten direkt beim Bankberater eures Vertrauens darüber.