Wero: Kosten, Gebühren und Unterschiede bei Wero Pro

Wero möchte die europäische Lösung für schnelle und einfache Online-Geldüberweisung werden, aber wie sieht es mit den Kosten aus? Hier erfahrt ihr, welche Gebühren für Privatpersonen und Händler anfallen und worauf ihr achten müsst.
Kosten bei Wero: Wann zahlt ihr etwas?
Grundsätzlich ist Wero für Privatkunden kostenlos. Das bedeutet:
- Keine zusätzlichen(!) Gebühren für das Senden oder Empfangen von Geld zwischen Privatpersonen.
- Keine App-Kosten oder monatlichen Grundgebühren.
- Keine versteckten Kosten für die Nutzung der Basisfunktionen.
Aber Achtung: Manche Banken erheben für Überweisungen ein sogenanntes Buchungsentgelt. Das liegt nicht an Wero selbst, sondern an eurer Bank. Ob und wie viel eure Bank berechnet, steht in eurem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Außerdem fallen Transaktionsgebühren an, wenn ihr als Händler Wero Pro nutzt (zum Beispiel als Soloselbstständige oder Kleingewerbetreibende). Diese liegen je nach Bank zwischen 0,55 bis 0,77 Prozent vom Umsatz (Quellen: VReG, Sparkasse).
Wero vs. Wero Pro
Wero
Wero Pro
Zielgruppe
Privatpersonen
Händler, Soloselbstständige, Kleingewerbe
Kosten
Kostenlos (außer ggf. bankabhängige Gebühren)
Transaktionsgebühr zwischen 0,55 – 0,77 Prozent
Nutzen
Geld senden/empfangen, Geld anfordern
QR-Code-Zahlungen, automatische Zahlungserinnerungen, Transaktionsbelege
Weitere Funktionen
Referenz- und Verwendungszweck möglich, Abrechnungsübersicht im Online-Banking
Grundsätzliche Fragen zu Wero
Wenn ihr Wero noch nicht kennt, findet ihr hier die wichtigsten Antworten kompakt zusammengefasst.