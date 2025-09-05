Wero: Kosten, Gebühren und Unterschiede bei Wero Pro

Wero möchte die europäische Lösung für schnelle und einfache Online-Geldüberweisung werden, aber wie sieht es mit den Kosten aus? Hier erfahrt ihr, welche Gebühren für Privatpersonen und Händler anfallen und worauf ihr achten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Kosten bei Wero: Wann zahlt ihr etwas?

Grundsätzlich ist Wero für Privatkunden kostenlos. Das bedeutet:

Keine zusätzlichen(!) Gebühren für das Senden oder Empfangen von Geld zwischen Privatpersonen.

für das Senden oder Empfangen von Geld zwischen Privatpersonen. Keine App-Kosten oder monatlichen Grundgebühren.

oder monatlichen Grundgebühren. Keine versteckten Kosten für die Nutzung der Basisfunktionen.

Anzeige

Aber Achtung: Manche Banken erheben für Überweisungen ein sogenanntes Buchungsentgelt. Das liegt nicht an Wero selbst, sondern an eurer Bank. Ob und wie viel eure Bank berechnet, steht in eurem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Außerdem fallen Transaktionsgebühren an, wenn ihr als Händler Wero Pro nutzt (zum Beispiel als Soloselbstständige oder Kleingewerbetreibende). Diese liegen je nach Bank zwischen 0,55 bis 0,77 Prozent vom Umsatz (Quellen: VReG, Sparkasse).

Wero vs. Wero Pro

Wero Wero Pro Zielgruppe Privatpersonen Händler, Soloselbstständige, Kleingewerbe Kosten Kostenlos (außer ggf. bankabhängige Gebühren) Transaktionsgebühr zwischen 0,55 – 0,77 Prozent Nutzen Geld senden/empfangen, Geld anfordern QR-Code-Zahlungen, automatische Zahlungserinnerungen, Transaktionsbelege Weitere Funktionen Referenz- und Verwendungszweck möglich, Abrechnungsübersicht im Online-Banking

Anzeige

Grundsätzliche Fragen zu Wero

Wenn ihr Wero noch nicht kennt, findet ihr hier die wichtigsten Antworten kompakt zusammengefasst.

Weitere Details zu Wero Was ist Wero? Bezahlplattform, die von der European Payments Initiative (Geld an Freunde, Familie oder Händler zu senden – einfach per Handynummer oder E-Mail-Adresse, ohne IBAN. Das Geld wird direkt von eurem Bankkonto abgebucht und landet sofort beim Empfänger. Wero ist eine europäische, die von der European Payments Initiative ( EPI ), einer Partnerschaft europäischer Banken und Finanzinstitute, entwickelt wurde. Es ermöglicht euch, in Echtzeit– einfach per Handynummer oder E-Mail-Adresse, ohne IBAN. Das Geld wird direkt von eurem Bankkonto abgebucht und landet sofort beim Empfänger. In welchen Ländern wird Wero unterstützt? Wero ist aktuell in Deutschland, Frankreich und Belgien verfügbar und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Wer kann Wero nutzen? ING, KD-Bank, PSD, Postbank, Revolut, Sparkassen, Sparda Bank, Volksbanken Raiffeisenbanken In Deutschland Kunden der BBbank, Edekabank EthikBank , Evangelische Bank,, KD-Bank, PSD, Brauche ich eine extra App für Wero? in vielen Banking-Apps integriert. Nur bei einigen Banken (zum Beispiel Kommt darauf an. Wero ist bereits. Nur bei einigen Banken (zum Beispiel Postbank ) wird die separate Wero-App benötigt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.