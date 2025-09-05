Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Apps & Downloads
  4. Apps auf GIGA
  5. Wero: Kosten, Gebühren und Unterschiede bei Wero Pro

Wero: Kosten, Gebühren und Unterschiede bei Wero Pro

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
3 min Lesezeit
Das Bild zeigt zwei Hände, die jeweils ein Smartphone halten: Auf dem linken Smartphone ist eine Banking- oder Zahlungs-App mit einer Übersicht von Kontakten und Zahlungsoptionen zu sehen; auf dem rechten Smartphone wird eine Kontenübersicht mit dem Saldo von 2.347,98 Euro und einer Liste von Kontakten angezeigt, die vermutlich für Zahlungen ausgewählt werden können. Im Hintergrund ist ein Laptop zu erkennen.
© Wero / Bearbeitung: GIGA
Anzeige

Wero möchte die europäische Lösung für schnelle und einfache Online-Geldüberweisung werden, aber wie sieht es mit den Kosten aus? Hier erfahrt ihr, welche Gebühren für Privatpersonen und Händler anfallen und worauf ihr achten müsst.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Kosten bei Wero: Wann zahlt ihr etwas?
  2. 1.1.Wero vs. Wero Pro
  3. 2.Grundsätzliche Fragen zu Wero

Kosten bei Wero: Wann zahlt ihr etwas?

Grundsätzlich ist Wero für Privatkunden kostenlos. Das bedeutet:

  • Keine zusätzlichen(!) Gebühren für das Senden oder Empfangen von Geld zwischen Privatpersonen.
  • Keine App-Kosten oder monatlichen Grundgebühren.
  • Keine versteckten Kosten für die Nutzung der Basisfunktionen.
Anzeige

Aber Achtung: Manche Banken erheben für Überweisungen ein sogenanntes Buchungsentgelt. Das liegt nicht an Wero selbst, sondern an eurer Bank. Ob und wie viel eure Bank berechnet, steht in eurem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Außerdem fallen Transaktionsgebühren an, wenn ihr als Händler Wero Pro nutzt (zum Beispiel als Soloselbstständige oder Kleingewerbetreibende). Diese liegen je nach Bank zwischen 0,55 bis 0,77 Prozent vom Umsatz (Quellen: VReG, Sparkasse).

Wero vs. Wero Pro

Wero

Wero Pro

Zielgruppe

Privatpersonen

Händler, Soloselbstständige, Kleingewerbe

Kosten

Kostenlos (außer ggf. bankabhängige Gebühren)

Transaktionsgebühr zwischen 0,55 – 0,77 Prozent

Nutzen

Geld senden/empfangen, Geld anfordern

QR-Code-Zahlungen, automatische Zahlungserinnerungen, Transaktionsbelege

Weitere Funktionen

Referenz- und Verwendungszweck möglich, Abrechnungsübersicht im Online-Banking

Anzeige
Lesenswert

Grundsätzliche Fragen zu Wero

Wenn ihr Wero noch nicht kennt, findet ihr hier die wichtigsten Antworten kompakt zusammengefasst.

Weitere Details zu Wero

Was ist Wero?

Wero ist eine europäische Bezahlplattform, die von der European Payments Initiative (EPI), einer Partnerschaft europäischer Banken und Finanzinstitute, entwickelt wurde. Es ermöglicht euch, in Echtzeit Geld an Freunde, Familie oder Händler zu senden – einfach per Handynummer oder E-Mail-Adresse, ohne IBAN. Das Geld wird direkt von eurem Bankkonto abgebucht und landet sofort beim Empfänger.

In welchen Ländern wird Wero unterstützt?

Wero ist aktuell in Deutschland, Frankreich und Belgien verfügbar und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Wer kann Wero nutzen?

In Deutschland Kunden der BBbank, Edekabank, EthikBank, Evangelische Bank, ING, KD-Bank, PSD, Postbank, Revolut, Sparkassen, Sparda Bank, Volksbanken Raiffeisenbanken

Brauche ich eine extra App für Wero?

Kommt darauf an. Wero ist bereits in vielen Banking-Apps integriert. Nur bei einigen Banken (zum Beispiel Postbank) wird die separate Wero-App benötigt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige