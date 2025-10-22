Wero vs. Paypal: Kann das europäische Zahlungssystem schon mithalten?

Viele von euch greifen bei digitalen Zahlungen automatisch zu PayPal. Doch 2024 ist mit Wero eine europäische Alternative auf den Markt gekommen. Wir erklären, worin sich die beiden Dienste unterscheiden, welche Vorteile sie haben und für wen sie sich aktuell eignen.

Was macht Wero aus?

Wero wurde von der European Payments Initiative (EPI) gestartet, einem Verbund mehrerer europäischer Großbanken. Es soll Schritt für Schritt in ganz Europa ausgerollt werden. In Deutschland, Frankreich und Belgien ist der Dienst seit 2024 verfügbar.

Mit Wero könnt ihr ohne IBAN Geld direkt von Konto zu Konto senden: Eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse genügen. Das System läuft entweder über die separate App in Verbindung mit eurer Banking-App oder es wird direkt in das Online-Banking der teilnehmenden Banken integriert.

Im Alltag ist das praktisch, weil eure Transaktionen in Echtzeit laufen und keine Drittanbieter-Konten nötig sind.

Allerdings steckt Wero noch in der Aufbauphase: Peer-to-Peer-Zahlungen sind möglich, Online-Zahlungen im Handel sind angekündigt. Die Preisgestaltung für die Händler soll dann aber günstiger sein als bei PayPal.

Was macht Paypal anders?

PayPal ist seit vielen Jahren etabliert und wird beim Online-Shopping nahezu überall akzeptiert. Egal ob bei eBay, Steam oder eurem Lieblingsshop: Mit nur wenigen Klicks ist der Einkauf erledigt.

Neben der einfachen Nutzung bietet PayPal Käuferschutz, Ratenzahlung und inzwischen auch In-Store-Zahlungen.

Die Händler zahlen allerdings für jede Transaktion Gebühren. Das kann sich langfristig auf die Preise auswirken. Außerdem wird der Dienst gelegentlich für die umfangreiche Datenauswertung kritisiert.

Ihr wollt wissen, wie eine Wero-Transaktion funktioniert? Im Video zeigen wir euch, wie es geht!

Wero vs. PayPal: Was spricht für wen?

Sowohl Wero als auch Paypal setzen auf Einfachheit und Schnelligkeit. Doch wenn man genauer hinsieht, werden wichtige Unterschiede klar:

Datenschutz: Wero-Nutzer profitieren von europäischen Regularien (DSGVO), PayPal hingegen unterliegt US-Recht. Das bedeutet, eure Daten werden möglicherweise außerhalb Europas gespeichert und weiterverwendet.

Wero-Nutzer profitieren von europäischen Regularien (DSGVO), PayPal hingegen unterliegt US-Recht. Das bedeutet, eure Daten werden möglicherweise außerhalb Europas gespeichert und weiterverwendet. Sicherheit: Wero wird im Rahmen des eigenen, banküblichen Sicherheitsstandards entsprechenden Onlinebankings genutzt und zwar entweder per Verknüpfung oder als integrierte Variante. PayPal-Nutzer hingegen müssen sich auf einer separaten Plattform mit eigenen Sicherheitsmechanismen registrieren.

Wero wird im Rahmen des eigenen, banküblichen Sicherheitsstandards entsprechenden Onlinebankings genutzt und zwar entweder per Verknüpfung oder als integrierte Variante. PayPal-Nutzer hingegen müssen sich auf einer separaten Plattform mit eigenen Sicherheitsmechanismen registrieren. Reichweite: Wero ist eine europäische Lösung, die sich noch im Roll-out befindet. Paypal dagegen ist bereits global etabliert.

Wero ist eine europäische Lösung, die sich noch im Roll-out befindet. Paypal dagegen ist bereits global etabliert. Kontoführung: Mit Wero werden die Geldbeträge direkt von Girokonto zu Girokonto geschickt, während Paypal als Drittanbieter zwischen zwei Girokonten steht.

Wero oder Paypal: Welcher Zahlungsdienst passt besser zu euch?

Wenn ihr auf große Reichweite, Käuferschutz und sofort nutzbare Optionen setzt, bleibt PayPal aktuell die bessere Wahl.

Wenn ihr aber ein europäisches, datenschutzfreundliches System unterstützen wollt, das langfristig die Kosten für die Händler senken könnte, solltet ihr Wero im Blick behalten.

