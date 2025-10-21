WeTransfer kostenlos nutzen: Dateien einfach senden

Mit WeTransfer lassen sich große Dateien kostenlos und ohne Anmeldung verschicken. Wir erklären, wie der Dienst funktioniert und welche Limits gelten.

Datenversand über WeTransfer: das Wichtigste auf einen Blick

Große Dateien per Mail verschicken? Das scheitert oft an Beschränkungen der Dateigröße. Genau hier kommt WeTransfer ins Spiel. Mit dem Cloud-Dienst lassen sich selbst große Videos, Fotos oder Dokumente schnell und unkompliziert übertragen und das sogar ohne Anmeldung.

Lange Zeit lag das Limit in der kostenlosen Variante bei zwei Gigabyte pro Transfer, doch mittlerweile hat WeTransfer sein Free-Modell angepasst. Nun gibt es ein monatliches Kontingent und klare Beschränkungen für Anzahl und Dauer der Transfers.

Schritt für Schritt: So funktioniert die kostenlose Übertragung

Dateien über WeTransfer zu versenden, funktioniert ganz einfach:

Öffnet die Website von WeTransfer. Zuerst müsst ihr die Cookies akzeptieren oder ablehnen. Stimmt den Nutzungsbedingungen zu und bestätigt die Datenschutzrichtlinie von WeTransfer. Klickt dann auf „Dateien hinzufügen“ und wählt die gewünschten Dateien aus. Alternativ könnt ihr auch einen Ordner auswählen. Gebt die E-Mail-Adresse des Empfängers und eure eigene an oder lasst euch einen Downloadlink generieren. Optional: Legt ein Passwort für mehr Sicherheit fest. Klickt auf Senden. Der Empfänger erhält eine Mail mit dem Link oder ihr teilt den Link direkt.

Wie funktioniert die kostenlose Version von WeTransfer?

Die Nutzung ist simpel: Auf der Website von WeTransfer können innerhalb eines Monats Dateien bis zu drei Gigabyte hochgeladen werden. Nach dem Upload wird ein Link generiert, den man an Empfänger weitergeben kann. Der Empfänger lädt die Datei über den Link herunter, ganz ohne ein eigenes Konto zu erstellen.

Vorteile der kostenlosen Nutzung:

Kein Account nötig: direkt loslegen, ohne Registrierung

direkt loslegen, ohne Registrierung Einfacher Ablauf: hochladen, Link teilen, fertig

hochladen, Link teilen, fertig Plattformunabhängig: funktioniert im Browser, egal ob Windows, macOS oder mobil

Welche neuen Einschränkungen gibt es bei der kostenlosen Nutzung?

Das neue Free-Modell bringt spürbare Änderungen mit sich:

Pro Monat stehen 3 GB Gesamtkontingent zur Verfügung.

zur Verfügung. Ihr könnt maximal 10 Übertragungen pro Monat durchführen.

durchführen. Jede Übertragung läuft nach spätestens 3 Tagen ab. Danach werden die Dateien automatisch gelöscht.

Für wen lohnt sich WeTransfer Ultimate?

Wer regelmäßig große Datenmengen verschicken muss, stößt mit der Gratis-Version schnell an Grenzen. WeTransfer Ultimate erlaubt unbegrenzten Transfer, Passwortschutz für Dateien und eine längere Verfügbarkeit. Für gelegentliche Nutzer reicht die kostenlose Variante aber vollkommen aus.