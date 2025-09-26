WeTransfer Link erstellen: So teilt ihr Dateien schnell und unkompliziert

Große Dateien per Mail zu verschicken, klappt selten reibungslos. Mit einem WeTransfer-Link könnt ihr Fotos, Videos oder Dokumente teilen, auch ohne Anmeldung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Was ist WeTransfer?

WeTransfer ist ein Cloud-Dienst, mit dem ihr Dateien bis zu einer bestimmten Größe kostenlos verschicken könnt. Anstatt Anhänge direkt per E-Mail zu verschicken, wird eine Datei bei WeTransfer hochgeladen und anschließend ein Link erstellt. Das bietet sich vor allem für große Dateien an.

Anzeige

Diesen Link könnt ihr dann per Mail, Messenger oder auf jeder anderen Plattform teilen. Der Empfänger klickt darauf und kann die Dateien direkt herunterladen, ganz ohne Registrierung.

Falls eine Datei nicht mehr sichtbar ist, kann es sich um eine versteckte Datei handeln. Wie ihr diese findet, erfahrt ihr im Video:

Anzeige

WeTransfer Link erstellen: Schritt für Schritt

So geht ihr vor, wenn ihr einen Transfer starten wollt:

Öffnet die Seite wetransfer.com in eurem Browser. Statt eine E-Mail-Adresse des Empfängers einzugeben, wählt ihr die Option „Link erstellen“. Wählt die Dateien aus, die ihr hochladen möchtet, zieht sie in den Browser und klickt auf „Hochladen“. Nach dem Upload erhaltet ihr einen individuellen Download-Link. Kopiert diesen Link und teilt ihn mit euren Kontakten.

Anzeige

Nach dem Upload könnt ihr über den Link drei Tage lang die Dateien herunterladen, danach wird die Datei gelöscht.

Die kostenlose Version von WeTransfer erlaubt Dateiübertragungen bis zu drei Gigabyte pro Monat. Mit einem Pro-Account könnt ihr größere Datenmengen verschicken oder die Gültigkeit eurer Links individuell einstellen.

Vorteile eines WeTransfer-Links

Ein Link zu WeTransfer bietet im Alltag viele Vorteile: Ihr müsst keine großen Anhänge per Mail verschicken und umgeht Speicherbeschränkungen in Postfächern. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, denselben Link mit mehreren Personen gleichzeitig zu teilen, ohne die Dateien mehrfach hochladen zu müssen.