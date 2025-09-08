WhatsApp ändert Status: Bald seht ihr nicht mehr alles

Nicht jeder muss immer alles sehen.

WhatsApp testet eine Funktion, die den Status persönlicher machen soll. Künftig lassen sich Updates nicht mehr nur allgemein teilen, sondern gezielt mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Kontakte.

WhatsApp: Status nur für „Close Friends“

Die Neuerung erinnert an Instagram. Dort gibt es schon länger die Möglichkeit, Stories nur mit einem engeren Kreis zu teilen. Genau dieses Prinzip bringt WhatsApp nun auf den Status. Nutzer können eine „Close Friends“-Liste in den Einstellungen anlegen und beim Posten entscheiden, ob ein Update für alle oder nur für diesen Kreis sichtbar ist.

Damit die geteilten Inhalte klar erkennbar sind, gibt es eine visuelle Markierung. Statusmeldungen, die nur an enge Kontakte gehen, erscheinen in einer abweichenden Farbe. So lässt sich sofort erkennen, dass es sich nicht um ein reguläres Update handelt.

Niemand erfährt dabei, wenn er oder sie auf eine Liste gesetzt oder entfernt wurde. Änderungen bleiben also diskret, was unangenehme Situationen vermeidet (Quelle: WABetaInfo).

Statusmeldungen verschwinden auch hier nach 24 Stunden und bleiben mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Wer nachträglich Änderungen an der Liste vornimmt, beeinflusst bereits gepostete Inhalte allerdings nicht. Damit bleibt klar, wer zu welchem Zeitpunkt Zugriff hatte.

WhatsApp: Mehr Kontrolle, mehr Privatsphäre

Die neue Funktion soll mehr Kontrolle und ein stärkeres Gefühl von Sicherheit bringen. Viele Nutzer wollen persönliche Inhalte nicht mit der kompletten Kontaktliste teilen, sondern nur mit einem kleinen Kreis. Das Feature gibt ihnen diese Freiheit.

Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklung. Sie wurde im Rahmen einer iOS-Beta-Version entdeckt und dürfte in den kommenden Monaten in die stabile App integriert werden. Wann genau das der Fall sein wird, ist nicht bekannt.