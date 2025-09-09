WhatsApp-Alternative Signal: Für neue Messenger-Funktion müsst ihr bezahlen

Signal löst ein altbekanntes Problem – gegen Geld.

Erstmals gibt es bei Signal eine offizielle Backup-Funktion für Nachrichten und Medien. Ganz ohne Einschränkung ist das Angebot aber nicht, denn für viel Speicherplatz sollen Nutzer jeden Monat zahlen.

Signal-Messenger führt Backups ein

Bislang galt bei Signal: Wer sein Smartphone verliert, kann gleich auch seine Chat-Historie abschreiben. Das sorgt immer wieder für Frust unter den Nutzern des Messengers, denn wichtige Erinnerungen, Fotos oder Dokumente sind unwiederbringlich weg. Nun führt Signal aber ein System für sichere Backups ein.

Aktuell verteilt Signal die Funktion schrittweise in der Android-Beta-Version, später sollen iOS und das Desktop folgen. Nutzer können in den Einstellungen auswählen, ob sie ein verschlüsseltes Backup anlegen möchten.

Das Archiv wird täglich aktualisiert und enthält Textnachrichten sowie die letzten 45 Tage an Mediendateien. Alle Daten bleiben laut Hersteller Ende-zu-Ende-verschlüsselt und sind nur mit einem individuellen Wiederherstellungsschlüssel zugänglich.

Der Schlüssel wird ausschließlich auf dem eigenen Gerät erzeugt. Signal speichert ihn nicht auf den eigenen Servern. Wer ihn verliert, verliert dann auch den Zugriff auf das Backup. Eine Wiederherstellung durch den Anbieter ist nicht möglich. Damit bleibt das Sicherheitsversprechen des Dienstes unangetastet, heißt es (Quelle: Signal).

Kostenpflichtige Option für größere Backups

Signal verlangt für umfassendere Backups bis 100 GB eine Gebühr von 1,99 US-Dollar pro Monat. Nur damit lassen sich ältere Mediendateien dauerhaft sichern. Der Messenger begründet das mit den hohen Kosten für Speicherplatz und Datenübertragung. Wie hoch die Gebühr im Euroraum ausfallen wird, hat Signal noch nicht erklärt.

Für Signal ist das Bezahl-Feature eine Premiere. Erstmals gibt es eine kostenpflichtige Funktion. Anders als WhatsApp oder Telegram setzt Signal nicht auf Werbung oder Datenverwertung, sondern bislang vor allem auf Spenden.