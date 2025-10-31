WhatsApp auf Apple Watch einrichten und nutzen: Das geht

Den beliebten Messenger WhatsApp kann man auch auf der Apple Watch einrichten. Es gibt noch keine offizielle App, dennoch lassen sich auf der Apple-Uhr Nachrichten empfangen und lesen. Eine richtige App soll zudem endlich kommen.

Wann kommt die App?

Jahre mussten Nutzer warten, bald ist es aber endlich so weit. Meta wird eine Apple-Watch-Version von WhatsApp veröffentlichen (Quelle: WABetaInfo). Die App wird aber nicht eigenständig laufen und ist weiterhin auf ein iPhone angewiesen. Man kann damit Nachrichten lesen und beantworten. Derzeit befindet sich die Version für die Smartwatch in der Beta-Phase. Wann sie veröffentlicht wird, steht noch nicht fest.

Ohne App könnt ihr bereits jetzt Nachrichten vom iPhone spiegeln und lesen sowie beantworten. Die inoffizielle App WatchChat 2 liefert euch weitere Funktionen.

WhatsApp auf der Apple Watch nutzen

Mit dieser Methode könnt ihr daher keine neuen Nachrichten verschicken oder bearbeiten, allerdings lassen sich eingehende Nachrichten beantworten. Ein gekoppeltes iPhone mit installiertem WhatsApp muss in der Nähe sein.

Stellt daher zunächst sicher, dass das iPhone und die Apple Watch miteinander verbunden sind. Gebt dann die Benachrichtigungen des Messengers für die Uhr frei: iPhone: Einstellungen → Mitteilungen → WhatsApp → „Mitteilungen erlauben“ & Alarmstil (Sperrbildschirm, Banner) aktivieren. Unter „Hinweise“ setzt ihr mindestens das Häkchen bei „Sperrbildschirm“. Watch-App: Öffnen, zu Mitteilungen. Der Schalter neben „Mitteilungsanzeige“ muss aktiviert sein. Scrollt zu „iPhone-Hinweise spiegeln von“ und aktiviert den Eintrag für WhatsApp Nun könnt ihr eingehende WhatsApp-Nachrichten auf der Apple Watch sehen.

Bei einer eingehenden Nachricht tippt ihr dann auf die Benachrichtigung. Wenn ihr die Nachricht seht, scrollt nach unten und wählt „Antworten“. Dann könnt ihr entweder eine vordefinierte Antwort auswählen, eine Nachricht diktieren oder ein Emoji senden. Per Geste sind folgende vorgefertigte Antworten möglich:

Ein Wisch nach links löscht die Benachrichtigung.

löscht die Benachrichtigung. Ein Wisch nach rechts (oder ein kurzes Antippen) öffnet die Mitteilung.

(oder ein kurzes Antippen) öffnet die Mitteilung. Ein Druck auf die Nachricht löscht alle eingegangenen Nachrichten auf einmal.

Erhaltet ihr keine Benachrichtigungen? Dann lest hier weiter: WhatsApp-Benachrichtigungen werden auf Apple Watch nicht angezeigt – was tun?

Hinweis: Es werden nur neue Nachrichten angezeigt. Alte Chats sind nicht abrufbar. Medien (Bilder, Sprachnachrichten) erscheinen oft unscharf oder werden nur als Hinweis angezeigt. Für die volle Medienanzeige und den gesamten Chat-Verlauf müsst ihr also das iPhone nutzen

Mehr Funktionen mit WatchChat 2

Wollt ihr WhatsApp interaktiver auf der Watch nutzen und zum Beispiel Bilder anzeigen, eigene Chats starten oder Sprachnachrichten versenden, benötigt ihr Dritt‑Apps. Dazu eignet sich WatchChat 2. Den Download gibt es hier:

WatchChat 2: für WhatsApp XAN Software GmbH & Co. KG

Ladet die App auf das iPhone und die Apple Watch. Öffnet WhatsApp auf dem iPhone → Einstellungen → Verknüpfte Geräte → Gerät hinzufügen. Öffnet WatchChat 2 auf der Watch. Dort erscheint ein QR‑Code. Scannt den QR‑Code mit dem iPhone wie bei WhatsApp Web. Danach könnt ihr Chats, Bilder, Emojis und Sprachnachrichten direkt auf der Watch verwalten

Tippt auf einen Chat, um Nachrichten zu beantworten. Ihr könnt Texte diktieren, aus vorgefertigten Antworten wählen, Emojis verschicken oder Sprachnachrichten aufnehmen. Ihr könnt auch neue Chats starten, indem ihr auf das „Neue Nachricht“-Symbol tippt und einen Kontakt auswählt.

Hinweis: Auch bei WatchChat benötigt ihr eine Verbindung zum iPhone. Lediglich mit einer Cellular-Watch kann man auch ohne iOS-Gerät Inhalte empfangen.

