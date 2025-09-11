WhatsApp auf dem iPhone: Das müssen Nutzer jetzt tun

Eine Sicherheitslücke in WhatsApp hat Angreifern Tür und Tor geöffnet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Meta warnt vor einer sogenannten Zero-Click-Schwachstelle, die von Angreifern bereits aktiv ausgenutzt worden sein soll. Betroffene Nutzer sollen zwar informiert worden sein – dennoch ist schnelles Handeln jetzt dringend angeraten.

Zero-Click-Angriff bei WhatsApp: Unsichtbare Gefahr auf iPhones und Macs

WhatsApp gerät zunehmend ins Visier von Betrugsmaschen – die aktuelle Schwachstelle betrifft jedoch ausschließlich iOS- und macOS-Versionen. Besonders heikel: Es handelt sich um eine Zero-Click-Lücke. Dabei genügt keine Nutzeraktion, weder das Öffnen eines Links noch das Herunterladen einer Datei. Solche Angriffe sind selten, aber besonders gefährlich.

Anzeige

Erfasst ist die Schwachstelle unter der Kennung CVE-2025-55177, bewertet mit einem CVSS-Score von 8,0 („hoch“). In Verbindung mit einer weiteren Apple-Lücke (CVE-2025-43300 im Bildverarbeitungs-Framework) konnten Angreifer manipulierte Nachrichten einschleusen und so die Kontrolle über Geräte gewinnen (Quelle: Donncha Ó Cearbhaill@X)

WhatsApp-Updates dringend empfohlen

Meta hat die Lücke nach eigenen Angaben mit den neuesten Versionen geschlossen. Für iOS betrifft das WhatsApp v2.25.21.73 (Standard) und v2.25.21.78 (Business), auf macOS ebenfalls v2.25.21.78. Ältere Ausgaben sind unsicher und sollten umgehend über den App-Store aktualisiert werden – sofern automatische Updates nicht aktiviert sind (Quellen: Meta / Apple).

Wer bereits eine Warnung von Apple oder Meta erhalten hat, sollte besonders vorsichtig sein. In solchen Fällen empfehlen Sicherheitsexperten, betroffene Geräte vollständig zurückzusetzen und anschließend nur aktuelle Versionen von iOS/macOS und WhatsApp einzusetzen.

Zero-Click-Angriffe sind selten, aber lassen sich kaum verhindern – außer durch rechtzeitige Updates. Wer WhatsApp und sein Betriebssystem auf dem neuesten Stand hält, minimiert das Risiko erheblich.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.