WhatsApp bekommt eine Mailbox – aber anders, als ihr denkt

Für Anrufe, die nicht abgenommen werden, kann man bei Festnetztelefonen einen Anrufbeantworter und bei Smartphones die Mailbox einrichten. Bei WhatsApp gibt es für entgangene Anrufe hingegen noch keine Anrufbeantworterfunktion. Es gibt für den Messenger aber ähnliche Optionen.

Gibt es eine Mailbox für WhatsApp-Anrufe?

Wenn ihr einen Anruf über WhatsApp ablehnt oder nicht annehmt, hört der Anrufer keine persönliche Ansage.

Stattdessen sieht der Anrufer nur, dass der Anruf nicht angenommen wurde. Er hat dann die Möglichkeit, eine normale WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken. Generell bietet WhatsApp keine Möglichkeit, Anrufe automatisch abzulehnen oder gar komplett zu verhindern. Ihr könnt lediglich Mitteilungen von bestimmten Nutzern stummschalten und somit verhindern, dass ihr von eingehenden Anrufen gestört werdet. Falls ihr über die Anruffunktion nicht erreichbar seid, könnt ihr eure Kontakte mit einem Status wie „Bitte Sprachnachricht schicken, falls ich nicht abhebe“ darüber informieren.

Abgelehnte Anrufe automatisch mit Sprachnachricht beantworten

Wenn ihr selbst jemanden über WhatsApp anruft und der andere nimmt nicht ab, bietet WhatsApp bald die Funktion an, eine Sprachnachricht nach dem gescheiterten Anruf zu hinterlassen. Das ist so ähnlich wie eine Mailbox, aber nur vom Anrufer aktiv ausgelöst. Es gibt also keine automatische Ansage mit einer klassischen Abwesenheitsnachricht vom Angerufenen.

In der Android-Beta 2.25.23.21 wurde eine entsprechende Funktion gesichtet. Wird ein Anruf nicht abgenommen, erscheint beim Anrufer zusätzlich zum „Erneut anrufen“-Feld auch ein Button, über den man direkt eine Sprachnachricht aufnehmen und absenden kann. So spart man sich den Umweg, die Audio-Mitteilung über das Chat-Fenster aufzunehmen. Der Anrufer sieht diese Sprachmitteilung direkt im Feld, in dem auch über den verpassten Anruf informiert wird.

Die Anrufbeantworterfunktion befindet sich derzeit in der Testphase und soll laut WABetaInfo in den kommenden Wochen für weitere Nutzer freigeschaltet werden. Wann das Feature in der offiziellen Version für alle aktiviert wird, steht noch nicht fest.

Kein echter Anrufbeantworter Einen echten automatischen Anrufbeantworter mit Ansage gibt es bei WhatsApp weiterhin nicht. Es bleibt also beim normalen Sprachnachrichten-System, das der Anrufer manuell nutzen muss. Martin Maciej

