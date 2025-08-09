WhatsApp: „Bitte schalte den USB-Speicher aus und versuche es erneut“ – was tun?

Beim Versuch, Bilder bei WhatsApp zu verschicken oder herunterzuladen, taucht manchmal die Fehlermeldung „Bitte schalte den USB-Speicher aus und versuche es erneut“. Was kann man in so einem Fall tun?

Bilder können nicht verschickt und empfangen werden: „Bitte schalte den USB-Speicher aus“

Das Problem tritt auch auf, wenn gar keine Speicherkarte oder Ähnliches am Smartphone verwendet wird und WhatsApp eigentlich auf den internen Speicher zugreifen kann. Eine generelle Lösung gibt es nicht, oft helfen aber diese Workarounds:

Öffnet die Einstellungen des Geräts und sucht nach dem Bereich „Apps“. Ruft hier die Optionen für „WhatsApp“ auf und wechselt in den Abschnitt „Berechtigungen“. Tippt auf „Fotos und Videos“ und wählt „Nicht zulassen“. So entzieht ihr WhatsApp die Zugriffsrechte auf den Gerätespeicher. Aktiviert dann den Zugriff wieder mit der Option „Immer vollen Zugriff zulassen“.

Wie kann man den Fehler noch beheben?

Falls das noch nicht geholfen hat, aktiviert das USB-Debugging in den Entwickleroptionen:

Falls noch nicht vorhanden, müsst ihr zunächst die Entwickleroptionen einblenden. Dazu steuert ihr in den Smartphone-Einstellungen den Bereich „Über das Telefon“ an. Je nach Hersteller kann der Bereich etwas anders heißen. Scrollt nach ganz unten, bis ihr die „Build-Nummer“ seht. Tippt mehrfach auf diese Zeile. Nach einiger Zeit erscheint der Hinweis, dass die Entwickleroptionen aktiviert wurden. In den Einstellungen findet ihr jetzt den neuen Bereich. Sucht hier nach der Option für das „USB-Debugging“ und aktiviert sie.

Bei einigen Nutzern hilft es auch, wenn man nicht mehr benötigte Bilder und Fotos von WhatsApp löscht. Probleme mit WhatsApp können auch behoben werden, indem man den Cache der App löscht. Falls sich die Störung immer noch nicht beseitigen lässt, könnte eine Neuinstallation helfen.