WhatsApp-Code per SMS? Achtung, Betrugsmasche!

WhatsApp gehört zu den meistinstallierten Apps überhaupt. Leider sind bei der Vielzahl der Nutzer auch Betrüger nicht weit. Eine besonders hartnäckige Betrugsmasche: Nutzer erhalten unaufgefordert einen WhatsApp-Code per SMS.

SMS-Code von WhatsApp ohne Aufforderung erhalten?

Der SMS-Code (6-stellig) ist der Verifizierungs- und Registrierungscode von WhatsApp. Er wird geschickt, wenn jemand versucht, WhatsApp mit der entsprechenden Telefonnummer einzurichten, etwa beim Login auf einem neuen Handy oder nach einer Neuinstallation.

Bei dieser Masche erhalten nichtsahnende Nutzer eine SMS mit einem Verifizierungscode für den eigenen WhatsApp-Account. Kurze Zeit später bekommt man eine Nachricht von einem Unbekannten, der unter einem Vorwand darum bittet, den Code zugeschickt zu bekommen. Der Betrüger erzählt zum Beispiel, dass der Code per SMS versehentlich von ihm abgesendet wurde und möchte die Zahlenkombination mitgeteilt bekommen.

Nachrichten dieser Art sollte man sofort bei WhatsApp melden und löschen, wenn ihr nicht selbst so einen Code angefordert habt. Ihr dürft keinesfalls den gewünschten Code weiterleiten. Die Code-SMS stammt tatsächlich von WhatsApp. Es ist der Sicherheitsmechanismus, um den Account auf einem Smartphone zu verifizieren. Bekommt ihr aber ungewollt den Code zugeschickt und werdet anschließend von einem Unbekannten danach gefragt, will der Betrüger euer Konto auf seinem Smartphone übernehmen.

Auch der altbekannte „Enkeltrick“ hat es zu WhatsApp geschafft:

Ungefährlich ist es übrigens in der Regel, wenn ihr einen PayPal-Code als WhatsApp-Nachricht erhalten habt.

Verifizierungscode per SMS nicht weiterschicken

Laut einer Umfrage sollen in Großbritannien bereits 59 Prozent aller WhatsApp-Nutzer solch eine verdächtige Nachricht erhalten haben. Auch in Deutschland taucht die Betrugsmasche immer wieder auf. Schon vor einigen Jahren warnte zum Beispiel das LKA Niedersachsen vor entsprechenden Versuchen, WhatsApp-Konten zu übernehmen. Kapern Betrüger ein Konto, haben sie Zugriff auf alle Kontakte und Gruppenmitglieder. Sie können dann nach dem Schneeballprinzip weitere Codes anfordern und die Masche ausweiten.

Die Telefonnummern lassen sich an Datensammler verkaufen oder für Betrugsanrufe nutzen. Nachrichten sind hingegen „Ende zu Ende“ verschlüsselt und können nur auf dem Absender- und Empfangsgerät gelesen werden. Ein Betrüger kann sich aber mit eurem „WhatsApp Web“-Account anmelden und dort alle Chat-Verläufe einsehen. Überprüft daher die angemeldeten Geräte und loggt unbekannte WhatsApp-Web-Instanzen aus.

Um seinen WhatsApp-Account abzusichern, sollte man generell keine privaten Informationen und Nachrichten mit Unbekannten austauschen. Darüber hinaus solltet ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung für euer Konto aktivieren. Hierdurch kann man sich nicht lediglich durch den SMS-Code auf einem neuen Gerät einloggen.

Code per WhatsApp? Betrugsmasche immer noch aktuell

Teilt den Code niemals mit jemandem, auch nicht per Anruf, SMS oder Messenger.

mit jemandem, auch nicht per Anruf, SMS oder Messenger. Antwortet nicht auf Nachrichten, die danach fragen.

Habt ihr den SMS-Code guten Gewissens weitergeleitet, solltet ihr schnell handeln. Warnt zunächst eure WhatsApp-Kontakte vor dem Betrugsversuch, sodass sie nicht in die gleiche Falle tappen. Meldet euch zudem mit eurer Telefonnummer neu bei WhatsApp auf eurem Smartphone an. Ein WhatsApp-Konto kann nicht parallel auf zwei Smartphones gleichzeitig angemeldet sein. Ein Betrüger, der sich eventuell schon mit euren Daten und dem SMS-Code angemeldet hat, wird so wieder aus eurem Konto herausgeworfen. Ihr könnt auch zur Polizei gehen und den Fall dort anzeigen.

Wenn ihr den Code nicht angefordert habt

Nicht eingeben. Ignoriert oder löscht die SMS.

Ignoriert oder löscht die SMS. Aktiviert die Zwei-Schritt-Verifizierung in WhatsApp (Einstellungen → Konto → Bestätigung in zwei Schritten).

in WhatsApp (Einstellungen → Konto → Bestätigung in zwei Schritten). Überprüft angemeldete Geräte: Einstellungen → Geräteverknüpfungen (Linked Devices). Dort solltet ihr auch unbekannte Sitzungen abmelden.

Einstellungen → Geräteverknüpfungen (Linked Devices). Dort solltet ihr auch unbekannte Sitzungen abmelden. Ändert wichtige Passwörter (E-Mail, Cloud-Konten), vor allem die, die mit eurer Telefonnummer verknüpft sind.

(E-Mail, Cloud-Konten), vor allem die, die mit eurer Telefonnummer verknüpft sind. Kontaktiert euren Mobilfunkanbieter , falls ihr mehrere unerwartete Codes bekommt. Das kann ein SIM-Swap sein.

, falls ihr mehrere unerwartete Codes bekommt. Das kann ein SIM-Swap sein. Wenn WhatsApp plötzlich gesperrt erscheint oder ihr keinen Zugriff mehr habt, meldet es WhatsApp über die App oder per E-Mail an support@whatsapp.com . Beschreibt kurz, dass ihr unerwartete Verifizierungscodes bekommt.

oder ihr keinen Zugriff mehr habt, meldet es WhatsApp über die App oder per E-Mail an . Beschreibt kurz, dass ihr unerwartete Verifizierungscodes bekommt. Warnt Kontakte, falls jemand euren Account übernehmen konnte und Nachrichten in eurem Namen verschickt wurden.

