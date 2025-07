WhatsApp: Dark-Mode einstellen und Dunkelmodus für Chats aktivieren

Der „Dark Mode“ schont die Augen, spart besonders bei OLED-Displays Akkulaufzeit und sieht für viele Nutzer einfach angenehmer aus. Wie aktiviert man den Dunkelmodus in WhatsApp?

Dark-Mode bei iPhone

Wollt ihr das WhatsApp-Design beim iPhone auf „Dunkel“ stellen, benötigt ihr mindestens iOS 13. iPhone-Nutzer können den Anzeigemodus nicht für einzelne Apps einstellen. WhatsApp greift also auf die Systemeinstellung zurück. Wenn ihr den Dark-Mode für iOS aktiviert habt, wird das für WhatsApp übernommen. Geht dabei so vor:

Öffnet die iOS-Einstellungen. Steuert den Bereich „Anzeige & Helligkeit“ an. Wählt hier die Option „Dunkel“ aus. Alle iOS-Menüs werden nun auf dunkel gestellt. Das gilt auch für alle installierten Apps, sofern der dunkle Modus dort unterstützt wird. WhatsApp gehört dazu.

Tipp: Ihr könnt in der iOS-Option auch „Automatisch“ auswählen. Dann stellt sich der Modus abhängig von der Uhrzeit beziehungsweise vom Sonnenauf- und -untergang um.

Anders als bei Android gibt es in WhatsApp für iOS keinen separaten Schalter für den Dunkelmodus. Die App passt sich vollständig dem iOS-Systemdesign an.

Dunkelmodus für WhatsApp bei Android

Android-Nutzer können die Einstellung direkt in WhatsApp vornehmen und sind dabei unabhängig von der Systemeinstellung:

Öffnet WhatsApp. Tippt oben rechts auf die drei Punkte (⋮) und wählt Einstellungen. Geht zu Chats. Tippt auf Design. Wählt nun Dunkel aus. Bestätigt mit OK.

Ihr könnt hier auch „Systemeinstellung“ auswählen. Dann passt sich WhatsApp wie bei iOS an den allgemeinen Systemmodus des Android-Handys an. So findet ihr die Einstellung im Android-Menü:

Geht in die Einstellungen des Android-Geräts. Tippt auf Anzeige oder Display. Aktiviert dort den Dunkelmodus bzw. Dark Mode. WhatsApp erkennt die Änderung und übernimmt das dunkle Design automatisch.

Einstellung bei WhatsApp Web

Bei WhatsApp Web im Browser könnt ihr die Dark-Mode-Option ebenfalls aktivieren:

Seid ihr bei WhatsApp im Browser eingeloggt, drückt auf das Zahnrad-Symbol. Wählt das Menü „Chats“ aus. Weiter geht es in den Bereich „Design“. Hier könnt ihr zwischen den Optionen „Hell“, „Dunkel“ oder „Systemeinstellung“ wählen.

Warum sollte man den Dark-Mode bei WhatsApp nutzen?

Falls die Einstellung des Dark-Modes nicht bei euch angezeigt wird, könnt ihr als Alternative das Hintergrundbild von WhatsApp dunkel gestalten

Der Nachtmodus ermüdet die Augen vieler Nutzer nicht so stark wie eine helle Anzeige. Vor allem bei dunklen Lichtverhältnissen wird man so wenig geblendet. Bei OLED-Displays schont das zudem den Akku.

Nur noch mit Dark-Mode Für meine Augen ist der dunkle Modus wesentlich angenehmer. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, die Apps auf dem Smartphone im hellen Modus zu nutzen. Martin Maciej

