WhatsApp: Das bedeutet das Uhr-Symbol bei Nachrichten und Profilbildern

Bei WhatsApp taucht manchmal ein Uhr-Symbol auf. Das passiert entweder bei Profilbildern oder bei eigenen Nachrichten. Was bedeutet das und was macht man, wenn die Uhr nicht weggeht?

Was bedeutet die Uhr bei Profilbildern?

Beim Profilbild oder in der Kontaktliste kann euch auch ein Uhr-Symbol auffallen. Dort taucht es auf, wenn die Funktion „Ablaufende Nachrichten“ für diesen Chat aktiviert wurde.

Das heißt: Neue Nachrichten in diesem Chat löschen sich automatisch nach einer voreingestellten Zeitspanne.

nach einer voreingestellten Zeitspanne. Standardmäßig liegt die Zeit bei 7 Tagen , Chat-Teilnehmer können den Zeitraum aber anpassen.

, Chat-Teilnehmer können den Zeitraum aber anpassen. Solche Nachrichten können auch in Gruppen genutzt werden. Das kann aber nur der Admin aktivieren.

Nach Ablauf der Zeit werden die Nachrichten automatisch aus dem Chat gelöscht.

Beachtet aber: Selbst wenn Nachrichten nach Ablauf der Zeit verschwinden, könnten sie zuvor weitergeleitet, gesichert oder ein Screenshot gemacht worden sein. WhatsApp weist ausdrücklich darauf hin, dass die Funktion keine vollständige Privatsphäre garantiert. Man wird beim Messenger nicht informiert, wenn andere einen Screenshot machen.

Wenn eine ablaufende Nachricht in einen Chat weitergeleitet wird, in dem diese Funktion nicht aktiviert ist, kann dort die Nachricht nicht automatisch gelöscht werden.

Was bedeutet die Uhr bei Nachrichten?

Daneben taucht die Uhr auch im Chat-Fenster rechts neben einer Nachricht auf. Wenn ihr das kleine Symbol unter eurer WhatsApp-Nachricht seht, wurde diese gerade gesendet. Die Nachricht ist aber noch nicht unterwegs, sondern hängt auf dem Smartphone fest. Das passiert beispielsweise, wenn ihr keine Internetverbindung habt oder WhatsApp-Server down sind.

Solange ihr das Uhren-Symbol seht, könnt ihr eine WhatsApp-Nachricht leicht löschen. Der Empfänger wird dann auch nicht über die gelöschte Nachricht informiert.

Wenn WhatsApp und eure Internetverbindung funktionieren, erscheint das Uhr-Symbol nur sehr kurz. Danach erscheint sehr schnell das erste graue Häkchen und die Nachricht wurde verschickt. Erst dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Empfänger die Nachricht erhalten wird.

Ist die Nachricht beim Empfänger angekommen, seht ihr das anhand des zweiten grauen Häkchens unter der Nachricht. Sind beide Häkchen blau, hat der Empfänger die Nachricht gelesen. Allerdings werden die Häkchen nur dann blau, wenn der Empfänger die Lesebestätigung in WhatsApp nicht deaktiviert hat.

Uhr-Symbol geht nicht weg?

Wenn das Uhren-Symbol länger stehen bleibt, gibt es entweder Probleme mit der Internetverbindung an eurem Smartphone oder aber direkt bei WhatsApp. Überprüft, ob euer Handy online ist. Ist das der Fall, sind WhatsApp-Störungen sehr wahrscheinlich. Dann müsst ihr warten, bis die Nachricht verschickt werden kann. Sobald euer Gerät oder WhatsApp an sich wieder online ist, wird die Nachricht automatisch gesendet und das Uhr-Symbol verschwindet.