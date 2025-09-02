WhatsApp deinstallieren – jetzt! Diese 4 Alternativen sind sicher besser

Trotz ständiger Kritik bleibt WhatsApp weiterhin der Platzhirsch unter den Messengern. An Alternativen mangelt es nicht, dafür an der Bereitschaft, sich eine andere App zu installieren. Viele WhatsApp-Alternativen bieten erweiterte Funktionen und mehr Sicherheit. Wir zeigen euch die 4 besten Alternativen für WhatsApp, die ihr wahlweise neben dem Messenger oder als kompletten Ersatz nutzen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Signal

Einige Features des Signal-Messengers (© Signal Messenger, LLC)

Der aus Kalifornien stammende Open-Source-Messenger Signal wird immer wieder von Datenschützern und Sicherheitsexperten empfohlen. Signal wurde von Anbeginn für verschlüsselte Protokolle programmiert, unterscheidet sich aber nur unwesentlich von dem Platzhirsch WhatsApp. Gruppenchats, IP-Videotelefonie und das Versenden von Bildern, Videos und anderen Dateien ist genauso unkompliziert, wie beim großen Vorbild.

Anzeige

Dazu gibt es mit den „Verschwindenden Nachrichten“ ein weiteres Sicherheitsfeature – Nachrichten, die nur für eine begrenzte Zeit lesbar sind. Einzig die Verwendung der Rufnummer zur Identifizierung des Nutzers mag für einige Freunde der anonymen Nutzung eines Messengers ein Dorn im Auge sein.

Kostenfrei

Open Source

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Verschlüsselte Videotelefonie

Bilder, Videos, GIFs teilen

sehr umsteigerfreundlich

steigende Nutzerzahl

Rufnummer zur Identifizierung

Download

Signal – Sicherer Messenger Signal Foundation

Signal – Sicherer Messenger Signal Messenger, LLC

Anzeige

Threema

Einen der größten Nutzerzuströme nach dem Verkauf von WhatsApp an Facebook konnte Threema verzeichnen. Kein Wunder, denn der Messenger aus der Schweiz konzentriert sich nicht nur auf Sicherheit, sondern profitiert auch von einem hohen Datenschutzstandard.

Anzeige

Zu den Kernfunktionen zählt somit die 255-Bit-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. In einem Schritt für noch mehr Sicherheit hat Threema den gesamten Quellcode seiner Software offengelegt, womit der Messenger nun auch Open-Source ist. Und was erweiterte Messenger-Funktionen wie Sprachnachrichten, Datei-Versand oder einen Web-Client angeht, muss sich die sichere Alternative ebenfalls nicht vor WhatsApp verstecken.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Textnachrichten, Gruppenanrufen, Bildern, Videos und GPS-Standorten

Kontaktsynchronisation (optional): andere Threema-Benutzer automatisch finden

Eigenständiger Account, keine Rufnummer notwendig

Bilder, GIFs und Videos sowie Sprachnachrichten senden

Eigenen Standort auf einer Karte teilen

Sicherheitsstatus eines jeden Kontakts wird angezeigt

Web-Client zur Nutzung am PC/Laptop

Open Source

Einmalig kostenpflichtig

Kleine Nutzeranzahl

Download:

Threema. Der sichere Messenger Threema GmbH

Threema. Der sichere Messenger Threema GmbH

Anzeige

Wire

Einige Features des Wire-Messengers (© Wire Swiss GmbH)

Der schweizerische Open-Source-Messenger Wire hat sich vorrangig das Wort Sicherheit auf die Fahne geschrieben. Alle Nachrichten und Daten werden mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen.

Neben den bereits von vielen anderen Messenger bekannten Features, wie Videotelefonie und dem Versenden von verschiedenen Dateien, ist vor allem die Nutzung mehrere Profile gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal. So könnt ihr gleichzeitig einen privaten und einen beruflichen Account betreiben und müsst nicht aufwendig in der App hin- und herwechseln.

Kostenfrei

Anonym nutzbar

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Server in Europa

Bilder, Videos, GIFs, Sprachnachrichten und weitere Dateien (Zip, PDF etc.) senden

Open-Source

Videotelefonie

Mehrere Konten gleichzeitig nutzen

Bisher nur wenige Nutzer

Anzeige

Download

Wire - Sicherer Messenger Wire Swiss GmbH

Wire • Secure Messenger Wire Swiss GmbH

Conversations/Monal (& Quicksy)

So sieht Conversations aus (© Daniel Gultsch)

Was Sicherheit angeht, ist man mit einem Jabber/XMPP-Client wie Conversations (Android) oder Monal (iOS) bestens versorgt – was die Einsteigerfreundlichkeit betrifft, häufig leider nicht. Der große Vorteil des Open-Source-Chatsystems Jabber ist, dass es ähnlich dezentral funktioniert wie E-Mail: Ihr könnt also selbst wählen, bei welchem Anbieter ihr euren Jabber-Account anlegt oder euch sogar einen eigenen Jabber-Server erstellen und trotzdem mit allen Nutzern kommunizieren, egal welchen Client oder Server diese nutzen.

Tipp: Einige E-Mail-Dienste bieten die kostenfreie oder kostengünstige Nutzung eines XMPP/Jabber-Servers an.

Falls ihr bereits ein XMPP/Jabber-Konto besitzt, könnt ihr dieses auch einfach bei Conversations oder Monal nutzen. Wer die Android-App direkt über den Play Store beziehen will, muss dazu einmalig 4,99 Euro bezahlen. Alternativ könnt ihr die App aber auch kostenfrei über F-Droid installieren. Die iOS-App ist auch im App Store kostenfrei verfügbar. Der große Vorteil ist, dass sichere Chatsysteme mit Multi-Client-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (OMEMO) und OpenPGP, welche auch über die Grenzen des jeweiligen Clients hinaus funktionieren.

Wenn ihr noch kein Jabber-Chatkonto besitzt und kein Problem damit habt, euch mit eurer Telefonnummer zu registrieren, könnt ihr auch den Ableger Quicksy von den jeweils selben Entwicklern für Android und iOS nutzen. Diese bietet eine einfachere Einrichtung und automatische Kontaktsuche.

Kostenfrei

Open Source

Neueste Verschlüsselungs- und Sicherheitsstandards

Bilder, Videos, GIFs teilen

Videotelefonie

XMPP/Jabber plattformübergreifend nutzbar

Mehrere Accounts möglich (Conversations/Monal)

Nicht so einsteigerfreundlich (Conversations/Monal)

Rufnummer zur Identifizierung (Quicksy)

Download

Conversations (Jabber / XMPP) Daniel Gultsch

Quicksy Daniel Gultsch

Monal - XMPP Chat Molitor und Dietzel, Inh. Thilo Molitor

Quicksy Molitor und Dietzel, Inh. Thilo Molitor

Weitere Alternativen zu WhatsApp seht ihr in folgendem Video:

Welche Messenger-App nutzen? Es gibt zahlreiche Apps, die einen ähnlichen Funktionsumfang wie WhatsApp besitzen. Welche Ersatz-App man letztendlich nimmt, hängt zwar auch vom eigenen Geschmack und Anspruch ab, aber auch, auf welche Anwendung man sich mit seinen Freunden, Verwandten und/oder Kollegen einigen kann. Deswegen solltet ihr nicht alleine nach einer Alternative suchen, sondern zusammen mit den gewünschten Kontakten. Erst wenn auch andere bereit sind, den notwendigen Messenger-Wechsel durchzuziehen, ist ein erfolgreicher Umzug möglich. Thomas Kolkmann

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.