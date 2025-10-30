WhatsApp erhält eine geniale Funktion, die es ohne die EU nie gäbe

WhatsApp macht den Weg frei für Kommunikation über Grenzen hinweg.

WhatsApp steht kurz davor, eine der größten Änderungen seiner Geschichte einzuführen – und das dank der Europäischen Union. In der neuesten Beta-Version 2.25.32.7 für Android zeigt sich ein Feature, das Nutzern erlaubt, Gruppen mit Personen aus anderen Messenger-Diensten zu erstellen. Das bedeutet: Wer WhatsApp nutzt, könnte bald mit jemandem schreiben, der eigentlich auf Signal, Telegram oder einem ganz anderen Dienst unterwegs ist – ganz ohne zusätzliche App.

WhatsApp reißt Grenzen ein

Diese Funktion ist kein Zufall. Sie entsteht, weil WhatsApp – beziehungsweise der Mutterkonzern Meta – auf den Digital Markets Act (DMA) reagieren muss. Das EU-Gesetz zwingt große Tech-Unternehmen dazu, ihre Plattformen für andere Dienste zu öffnen. Ziel: mehr Wettbewerb, weniger Abhängigkeit von einzelnen Konzernen.

Die Idee hinter dem neuen Feature ist genial: Ihr sollt künftig wählen können, ob ihr interoperable Chats aktivieren wollt – also Chats, die auch mit anderen Apps funktionieren. Dazu zählen künftig sowohl Einzelchats als auch ganze Gruppen. Sobald beide Seiten die Funktion eingeschaltet haben, lassen sich Nachrichten, Fotos, Videos oder Sprachnachrichten austauschen – unabhängig davon, welche App die andere Person nutzt.

Besonders spannend: WhatsApp arbeitet an einem Sicherheitskonzept, das diese Offenheit nicht zum Risiko werden lässt. Drittanbieter sollen den Signal-Verschlüsselungsstandard nutzen oder einen vergleichbaren Schutz bieten, bevor sie angebunden werden dürfen. Damit will WhatsApp sicherstellen, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch über Plattformgrenzen hinweg funktioniert.

Für den Start ist die Funktion auf Europa beschränkt, da der DMA nur in der EU gilt. Nutzer außerhalb Europas müssen sich also noch gedulden – oder bekommen sie gar nicht. In der EU hingegen wird WhatsApp so gezwungen, Dinge umzusetzen, die das Unternehmen wohl freiwillig nie getan hätte.

Kontrolle bleibt bei den Nutzern

Damit das neue Feature nicht in Spam oder Chaos endet, führt WhatsApp neue Privatsphäre-Optionen ein. Ihr könnt festlegen, wer euch zu Drittanbieter-Gruppen hinzufügen darf: alle, nur eure Kontakte oder niemand. Diese Einstellungen gelten auch für Nutzer anderer Apps, die über das Interoperabilitätsnetz angebunden sind.

Allerdings wird es Einschränkungen geben. Einige typische WhatsApp-Funktionen wie Status-Updates, Sticker oder verschwindende Nachrichten funktionieren in den neuen Cross-App-Chats nicht – zumindest vorerst. WhatsApp will sich zunächst auf das Wesentliche konzentrieren: Text, Bilder, Videos, Dokumente und Sprachnachrichten (Quelle: WABetaInfo).

Wann genau die neue Funktion für alle Nutzer ausgerollt wird, steht noch nicht fest. Die Entwicklung läuft bereits seit längerer Zeit. Aktuell läuft die interne Testphase, in der Stabilität und Verschlüsselung überprüft werden. Doch eines ist klar: Wenn das Feature live geht, könnte es die Art, wie ihr mit anderen kommuniziert, grundlegend verändern – und das ausgerechnet wegen eines EU-Gesetzes, das viele bislang kaum kannten.