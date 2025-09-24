WhatsApp fällt Samsung, Google und Apple mit neuer Funktion in den Rücken

Plötzlich versteht ihr WhatsApp-Nachrichten, die ihr nie hättet lesen können – und das ganz ohne Google, Samsung oder Apple.

WhatsApp bringt ein Feature, das Millionen von Gesprächen auf der Welt verändern dürfte: Ab sofort lassen sich Nachrichten direkt in der App übersetzen – ohne externe Dienste und ohne das Kopieren von Nachrichten in externe Tools. Damit greift die Meta-Tochter ausgerechnet die Schwergewichte Samsung, Google und Apple an, deren teure High-End-Smartphone genau diese Funktion als KI-Mehrwert verkaufen.

WhatsApp übersetzt Nachrichten jetzt selbst

Die Funktion ist sowohl für iPhone- als auch Android-Nutzer verfügbar. Wer eine Nachricht in einer fremden Sprache erhält, muss nur länger auf sie tippen und „Übersetzen“ auswählen. Auf iPhones stehen schon zum Start mehr als 19 Sprachen bereit, während Android zunächst mit sechs Sprachen startet: Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch.

Besonders wichtig für viele: Die Übersetzungen laufen komplett lokal auf dem Smartphone. Android-Nutzer laden dafür Sprachpakete herunter, während iPhones auf Apples Systemlösungen zurückgreifen. WhatsApp betont, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung uneingeschränkt bestehen bleibt. Keine Nachricht verlässt also euer Gerät, auch wenn sie übersetzt wird.

Noch ist der Rollout nicht bei allen angekommen. Einige iPhone-Nutzer berichten, dass sie die Option trotz Ankündigung von Mark Zuckerberg auf seinem WhatsApp-Kanal noch nicht sehen. In den kommenden Wochen soll die Funktion aber weltweit verfügbar werden.

Android-Nutzer im Vorteil

Für Android gibt es zusätzlich eine Besonderheit: Ganze Chatverläufe lassen sich automatisch übersetzen. Wer also regelmäßig mit jemandem in einer anderen Sprache schreibt, muss nicht jede Nachricht einzeln umwandeln – alles geschieht im Hintergrund, sodass ihr direkt den ganzen übersetzten Chat seht (Quelle: WhatsApp).

WhatsApp schließt mit diesem Schritt eine Lücke, die Nutzer seit Jahren störte. Zwar konnten schon lange externe Tools wie Google Translate oder systemweite Funktionen helfen. Auf Samsung-Smartphones hat das aber beispielsweise nur bei den teuersten Modellen funktioniert. Bei iPhone nur bei den Modellen, die auch die KI-Funktion besitzen. Jetzt können alle WhatsApp-Nutzer davon profitieren.

Wichtiges Feature Ich nutze die Pixel-Smartphones in erster Linie wegen der Live-Übersetzung in Apps wie WhatsApp. Da ich viel Familie im Ausland habe und nicht jede Sprache lesen und schreiben kann, war das eine Möglichkeit, viel mehr mit ihnen zu kommunizieren. Dass WhatsApp die Funktion jetzt direkt integriert, finde ich toll. Peter Hryciuk

