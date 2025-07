WhatsApp-Favoriten: Diese Funktion hilft euch, Kontakte zu organisieren

WhatsApp-Favoriten erleichtern euch die Kommunikation im Messenger. Die Funktion ist für alle Nutzer verfügbar und bringt Ordnung in eure Kontaktliste. Markiert ihr bestimmte Personen als Favoriten, erscheinen sie an oberster Stelle – in der App und auf Wunsch sogar direkt auf dem Homescreen. Wir erklären, wie das Feature funktioniert und was es noch kann.

Was ist die Favoriten-Funktion in WhatsApp?

Seit seinen Anfängen wird WhatsApp stetig weiterentwickelt. Eine Funktion erlaubt es euch, ausgewählte Kontakte als Favoriten zu markieren. So findet ihr sie an erster Stelle, wenn ihr jemanden über WhatsApp anrufen oder anschreiben wollt.

Die Funktion ist seit Juni 2024 weltweit verfügbar. In der deutschen App-Version heißt sie je nach Plattform „Favoriten“ oder „Wichtige Kontakte“. Alle markierten Personen erscheinen gesammelt ganz oben in der Chat- oder Anrufliste und lassen sich individuell sortieren.

So funktioniert das Markieren als Favorit

WhatsApp-Favoriten hinzufügen

Startet WhatsApp.

Öffnet den Chat mit der gewünschten Person.

Tippt auf den Namen oben im Chatfenster.

Scrollt weiter runter und wählt die Option „Zu Favoriten hinzufügen“.

So bringt ihr Ordnung in eure Kontakte. (© WhatsApp)

Favoriten über den Tab „Anrufe“ auswählen

Anleitung für iOS:

Tippt auf Anrufe > Favoriten hinzufügen. Wählt Kontakte oder Gruppen aus. Tippt auf Fertig.

Weitere Favoriten hinzufügen:

Tippt auf Anrufe > Mehr. Wählt Personen oder Gruppen hinzufügen. Wählt aus, wen ihr in die Favoritenliste aufnehmen wollt. Tippt auf Fertig.

Anleitung für Android:

Tippt auf Anrufe > Favoriten hinzufügen. Wählt neue Kontakte aus. Tippt auf den grünen Haken.

Weitere Favoriten hinzufügen:

Tippt auf Anrufe > Mehr und auf das Männchen-Symbol mit dem +

und auf das Männchen-Symbol mit dem + Wählt Kontakte oder Gruppen aus.

Tippt zum Bestätigen auf das grüne Häkchen.

Die Reihenfolge eurer Favoriten ist frei anpassbar. Damit bringt WhatsApp mehr Flexibilität in die Kontaktverwaltung. Eure Auswahl ist nur für euch sichtbar. Kontakte erfahren nicht, wenn sie als Favorit markiert wurden. So bleibt eure Liste vertraulich.