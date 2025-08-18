WhatsApp-Gruppen aufpeppen: Bild, Beschreibung & mehr einstellen

In WhatsApp kann man bequem mit mehreren Personen auf einmal in einer Gruppe kommunizieren. Um dem Zusammenschluss einen individuellen Touch zu verpassen, kann man nicht nur einen Namen auswählen, sondern auch ein Bild und eine Beschreibung für die Gruppe anlegen.

Anstelle des Kontaktnamens und -bilds sieht man den Gruppentitel samt ausgewähltem Motiv.

WhatsApp: Neues Gruppenbild einrichten

Jedes Mitglied der Gruppe kann auch das Gruppenbild ändern. So funktioniert es:

Steuert den Gruppenchat in WhatsApp an. Oben seht ihr das Gruppenbild. Tippt es an. Ist noch keins ausgewählt, findet sich hier ein Platzhalter. Drückt auf das Stift-Symbol oben. Es öffnet sich ein neues Menü, über das ihr das neue Bild für die Gruppe einstellen könnt.

WhatsApp: Gruppenbild ändern oder löschen

Dabei stehen verschiedene Optionen zur Auswahl:

Ihr könnt eine Bilddatei auswählen, die sich auf dem Smartphone-Speicher befindet. Das entsprechende Bild könnt ihr zum Beispiel vorher aus dem Internet herunterladen oder euch von Freunden schicken lassen.

Auch ein Sticker lässt sich einrichten.

Mit der zweiten Option wird die Kamera-Funktion aktiviert. So könnt ihr sofort ein neues Bild schießen und es als Gruppenbild verwenden.

Mit der dritten Möglichkeit wird die Suchfunktion geöffnet, um im weiten Web nach einem schönen Gruppenbild zu suchen.

Über den letzten Button löscht man das aktuelle Bild. So wird kein neues Bild gesetzt und der graue Platzhalter als Gruppenbild gesetzt.

WhatsApp: Gruppenbeschreibung hinzufügen

Weiterhin lässt sich eine Beschreibung zur Gruppe hinzufügen. Dort kann zum Beispiel das Thema kurz angeschnitten oder ein lustiger Spruch eingegeben werden. So trägt man die Beschreibung ein:

Erstellt oder tippt auf eine Gruppe. Wechselt in die Gruppeninfo, indem ihr über die drei Punkte „Gruppeninfo“ auswählt oder oben auf den Gruppennamen drückt. Unter dem Gruppenbild könnt ihr jetzt eine Beschreibung für die Gruppe hinzufügen. Drückt auf „Gruppenbeschreibung hinzufügen“. Schreibt etwas in das Textfeld und bestätigt eure Beschreibung mit „OK“-

Aber aufgepasst: Die Beschreibung kann von jedem Gruppen-Teilnehmer geändert werden. Bei großen Gruppen kann das schnell zum Chaos führen. Möglicherweise wird das Editieren in Zukunft auf Gruppen-Admins beschränkt. In einem weiteren Artikel erfahrt ihr, wie man Gruppen-Admins ändert oder hinzufügt.