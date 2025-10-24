WhatsApp hilft euch mit neuer Funktion, euren Speicherplatz zurückzubekommen

Euer Handy kann bald aufatmen, wenn es eng wird: WhatsApp bringt eine Funktion, die Platz schafft, bevor es zu spät ist.

WhatsApp führt mit der neuesten Android-Beta 2.25.31.13 eine Funktion ein, die vielen von euch das Leben deutlich erleichtern dürfte: Ihr könnt künftig direkt aus dem Chat-Info-Bildschirm heraus prüfen, welche Dateien den meisten Speicher belegen – und sie dort auch sofort löschen. Das Feature heißt „Manage Chat Storage“ und wird derzeit an erste Beta-Tester ausgerollt.

WhatsApp macht Speicherplatz frei

Bislang war die Speicherverwaltung in WhatsApp ziemlich umständlich versteckt. Wer wissen wollte, welche Chats oder Medien den meisten Platz beanspruchen, muss tief in die Einstellungen eintauchen – ein Weg, den kaum jemand regelmäßig geht. Das Ergebnis: Der WhatsApp-Ordner wächst unbemerkt an, Fotos, Videos und Dokumente häufen sich, und plötzlich meldet euer Handy: „Speicher voll.“ Mit dem neuen Shortcut direkt in der Chat-Info will WhatsApp genau das verhindern.

Die neue Speicherverwaltung zeigt euch sämtliche geteilten Dateien eines Chats, sortiert nach Größe. So seht ihr auf einen Blick, welche Bilder oder Videos den meisten Platz fressen. Ihr könnt einzelne oder mehrere Dateien auf einmal löschen – oder wichtige Inhalte mit einem Stern markieren, damit sie sicher bleiben. Das Ganze funktioniert also wie die bisherige Speicheransicht in den Einstellungen, nur eben viel schneller und direkt dort, wo ihr ohnehin schon seid.

Praktisch für jeden WhatsApp-Nutzer

Diese kleine Änderung kann im Alltag viel bewirken. Statt nur alle paar Monate einen großen „WhatsApp-Putz“ zu starten, könnt ihr nun regelmäßig kleine Aufräumaktionen durchführen – etwa, wenn ihr in einer Gruppe viele Videos geschickt bekommt. So bleibt euer Handy aufgeräumt.

WhatsApp will das Feature zunächst in der Beta-Version testen. Noch ist es nicht bei allen verfügbar, doch in den kommenden Wochen soll die Funktion laut WABetaInfo breiter ausgerollt werden. Das Ziel ist klar: Nutzer sollen künftig bewusster mit Speicher umgehen und Probleme erkennen, bevor das System an seine Grenzen stößt.