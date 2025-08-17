WhatsApp irritiert Nutzer mit mysteriöser Anruf-Info – hier die Erklärung

Nach einem Anruf über WhatsApp steht in der Chat-Übersicht möglicherweise der Hinweis „Anrufliste wurde gelöscht“. Was bedeutet das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Anrufliste wurde gelöscht“: Das steckt dahinter

Der Hinweis ist kursiv geschrieben und somit in der gleichen Form wie die Meldung, nachdem eine Nachricht gelöscht wurde. Man findet den Text „Anrufliste wurde gelöscht“ in der Vorschau der Chats. In der Regel könnt ihr diese Mitteilung ignorieren. Öffnet man den entsprechenden Chat, findet man dort meistens trotzdem die Informationen zu den zuletzt getätigten Anrufen über WhatsApp. Das heißt, auch wenn der Messenger vorgibt, dass die Anrufdetails gelöscht wurden, erfahrt ihr weiterhin, wann und wie lange das Telefonat über den Messenger geführt wurde.

So sieht die Meldung aus. Keiner weiß, warum sie erscheint. (© Screenshot GIGA)

WhatsApp speichert Anrufprotokolle für Sprachanrufe und Videoanrufe lokal auf dem Handy.

Wenn ihr über die Messenger-App mit einer Person telefoniert habt, erscheint die Information zu diesem Anruf auch im entsprechenden Einzel- oder Gruppenchats unter dem Verlauf.

Normalerweise sollte die Meldung nur auftauchen, wenn man die Anrufliste manuell löscht.

Anzeige

Keine tiefere Bedeutung

Der Hinweis „Anrufliste wurde gelöscht“ ist meistens lediglich ein Anzeigefehler im Messenger. Zahlreiche Nutzer berichten schon seit Monaten davon, die Meldung bei sich zu sehen, ohne zu wissen, warum. Ihr könnt die Mitteilung hervorrufen, indem ihr die Daten zu einem Anruf löscht. Das geht wie bei jeder normalen WhatsApp-Nachricht. Das heißt, ihr tippt auf die Zeile für den Sprachanruf und haltet sie gedrückt. Sobald sich das neue Menü öffnet, tippt ihr oben auf das Papierkorb-Symbol. Dann wird auch die Meldung „Anrufliste wurde gelöscht“ („Call Log was deleted“ in der englischen Spracheinstellung) beim Gegenüber angezeigt.

In den meisten Fällen taucht der Hinweis aber ohne Zutun der beiden Gesprächspartner auf und ist lediglich ein Anzeigefehler ohne weitere Bedeutung.

Komische Meldung Als ich die Meldung das letzte Mal nach einem Telefonat mit meiner Freundin gesehen habe, war ich auch verdutzt. Weder sie noch ich haben irgendetwas in dem Chat-Verlauf gemacht. Am Ende ist es einfach eine seltsame Mitteilung, die einen nicht weiter verwundern sollte. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.