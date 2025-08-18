WhatsApp: Kanäle löschen – das kann man gegen die Funktion tun

WhatsApp führte im Spätsommer 2023 mit den „Kanälen“ eine neue Funktion ein. Diese Channels findet man im „Aktuelles“-Bereich. Kann man die Kanäle ausblenden und das Feature ausschalten?

Mit dieser Funktion können Stars, Unternehmen und andere große Organisationen Informationen und Status-Updates an Follower posten. Viele Nutzer möchten diese Inhalte jedoch nicht in ihrem Messenger sehen. Kann man die Option mittlerweile bei WhatsApp ausblenden und den Bereich für die Kanäle löschen?

WhatsApp: Kanäle löschen – geht das?

Auch 2025 haben die Entwickler von WhatsApp keine Option eingeführt, den „Kanäle“-Bereich auszublenden. Man muss sich also weiterhin damit abfinden, dass die Channels im „Aktuelles“-Bereich vorgeschlagen werden.

Wie bei vielen Neuerungen, etwa den „Shorts“ bei YouTube, gibt es auch bei den WhatsApp-Channels keine Möglichkeit, die Ansicht zu deaktivieren. Das Feature lässt sich also nicht ausschalten. Wer die neue „Aktuelles“-Ansicht in seinem Messenger findet und sich davon gestört fühlt, kann derzeit lediglich ein altes WhatsApp-Update installieren, um den Messenger auf eine Version zu bringen, in der das Feature noch nicht aktiviert ist. Das empfehlen wir aber nicht, da alte Versionen fehleranfällig sind und der Messenger gegebenenfalls dann nicht mehr richtig funktioniert. Zudem liegt das Update bereits viele Monate zurück, sodass man nur noch eine stark veraltete WhatsApp-Version verwenden könnte. WhatsApp selbst sieht keine einfache Möglichkeit vor, den Messenger auf einen alten Stand zurückzusetzen. Es gibt im Netz zwar APK-Dateien früherer Versionen, allerdings weiß man beim Download aus inoffiziellen Quellen nicht, ob dort nicht Schadsoftware enthalten ist.

Wollt ihr das Feature umgehen, folgt einfach keinen Kanälen. So wird höchstens der Bereich in eurer „Aktuelles“-Übersicht aufgeführt, ihr bekommt aber keine Status-Updates von entsprechenden Channels angezeigt. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Option nachträglich eingeführt wird, mit der sich die Kanäle vollständig ausschalten lassen.

Keine Kanäle in WhatsApp?

Auch in aktuellen WhatsApp-Versionen von 2025 lässt sich der Kanalbereich also nicht löschen. Ihr müsst euch also an die neue Ansicht gewöhnen, wenn ihr den Messenger weiterverwenden wollt. Mittlerweile scheint es eher ausgeschlossen, dass die Entwickler eine entsprechende Option nachreichen werden. Zwischendurch ließ sich der Bereich für die Vorschläge von Kanälen mit einem Pfeil einklappen. Der Pfeil wurde aber inzwischen wieder entfernt.

Um also den neuen Bereich möglichst unauffällig zu halten, solltet ihr keinen Kanälen folgen. Dann werden die Logos der verschiedenen Kanal-Accounts nicht angezeigt und ihr könnt euch voll und ganz auf die Status-Updates eurer Kontakte darüber fokussieren. Bereits angeschaute Status-Beiträge findet ihr hinter einem Pfeil versteckt. Tippt darauf, um die alten Status-Inhalte noch einmal anzusehen und den Kanal-Bereich weiter nach unten zu schieben.

So kann man sich von abonnierten Kanälen abmelden

Man kann also lediglich darauf verzichten, Kanäle zu abonnieren sowie sich von bereits abonnierten Channels abmelden. Die Übersicht findet ihr im „Aktuelles“-Bereich im WhatsApp-Menü. Im unteren Bereich könnt ihr nach neuen Kanälen suchen und sie abonnieren. Neue Nachrichten werden nur im Kanalbereich angezeigt und nicht in der Übersicht der normalen Chats. Bekommt ihr von den abonnierten Accounts keine spannenden Nachrichten, könnt ihr euch so von den einzelnen Kanälen abmelden:

Öffnet WhatsApp. Ruft den Bereich „Aktuelles“ auf. Scrollt etwas nach unten, um die jeweils neueste Nachricht der abonnierten Channels zu sehen. Tippt auf die Nachricht des Kanals, den ihr löschen wollt. In der Nachrichtenübersicht drückt ihr auf die drei Punkte rechts oben. Hier findet ihr die Option „Nicht mehr abonnieren“. Es erscheint ein Hinweis. Bestätigt mit „Nicht mehr abonnieren“. Danach seht ihr weiterhin den Verlauf mit den bisherigen Nachrichten des Channels. Verlasst ihn und ihr seht den Kanal nicht mehr.

Benachrichtigungen für Kanäle ausschalten

Bei WhatsApp Web werden die Kanäle noch nicht angezeigt. Ihr könnt sie dort also auch nicht de-abonnieren. Falls ihr den entsprechenden Gruppen zwar folgen wollt, aber von neuen Nachrichten nicht gestört werden wollt, könnt ihr auch einfach die Benachrichtigungen für die neuen Mitteilungen ausschalten:

Sucht dafür wie oben beschrieben den Nachrichtenverlauf des jeweiligen abonnierten Kanals auf. Tippt rechts oben auf die Glocke. Dann erhaltet ihr genauso wie bei normalen WhatsApp-Chats eine Push-Benachrichtigung, sobald eine neue Mitteilung gepostet wurde.

