WhatsApp-Konkurrent zieht endlich nach: Signal bekommt praktisches Feature

Lange habt ihr darauf gewartet, jetzt wird eine der meistgewünschten Funktionen bei Signal endlich ausgerollt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nutzer des Messengers Signal können sich über eine neue Funktion freuen, die den Alltag in Gruppenchats erheblich erleichtern wird. Nach langer Wartezeit führt die WhatsApp-Alternative endlich Umfragen ein.

Anzeige

Damit lassen sich schnell und unkompliziert Meinungen einholen, Termine finden oder gemeinsame Entscheidungen treffen, ohne dass die Konversation im Chaos versinkt. Das Feature war einer der am häufigsten geäußerten Wünsche der Community.

Signal fügt Umfragen hinzu

Die Erstellung einer Umfrage ist simpel gehalten. Über das Plus-Symbol neben dem Eingabefeld lässt sich die neue Option „Umfrage“ auswählen. Anschließend könnt ihr eine Frage formulieren und bis zu zehn verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeben.

Besonders praktisch: Ihr legt selbst fest, ob die Teilnehmenden nur eine einzige Stimme abgeben oder mehrere Optionen auswählen dürfen. Das macht das Werkzeug flexibel einsetzbar – von der Essensbestellung bis zur Urlaubsplanung.

Ein wichtiges Detail unterscheidet die Funktion von manchen Konkurrenten: Die Abstimmungen sind nicht anonym. Jedes Mitglied der Gruppe kann einsehen, wer für welche Option gestimmt hat. Dies schafft Transparenz bei gemeinsamen Entscheidungen (Quelle: Signal).

Neues Signal-Feature ab jetzt verfügbar

Seinem Ruf als Datenschutz-Vorreiter bleibt Signal aber treu. Genau wie die Chats sind auch die Umfragen vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das bedeutet, dass ausschließlich die Mitglieder des jeweiligen Gruppenchats die Inhalte und Ergebnisse sehen können – nicht einmal Signal selbst hat Zugriff darauf.

Anzeige

Die neue Funktion wurde zunächst schrittweise ausgerollt und in den aktuellen Beta-Versionen für Android, iOS und Desktop getestet. Nach einer kurzen Testphase sollte sie jetzt für alle Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sein.

Damit zieht Signal in dieser Hinsicht endlich mit dem Branchen-Primus WhatsApp gleich – der Meta-Messenger bietet bereits seit 2022 ein Umfrage-Feature in Gruppen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.