WhatsApp kümmert sich um ein Problem, das jeder kennt

WhatsApp testet Erinnerungshilfe für Nachrichten.

In der neuesten Beta-Version von WhatsApp steckt ein Feature, mit dem ihr euch Erinnerungen für Nachrichten setzen könnt. Wenn ihr im Stress seid, könnt ihr damit sicherstellen, dass ihr nicht komplett vergesst, zu antworten.

So funktioniert das neue WhatsApp-Feature

Laut WABetaInfo können Nutzer ganz einfach auf die Nachricht drücken und „Erinnere mich“ auswählen. Im nächsten Schritt könnt ihr auswählen, ob ihr in 2, 8 oder 24 Stunden eine Erinnerung erhalten wollt. Eine individuelle Zeitangabe ist ebenfalls möglich. Die Nachricht wird dann mit einer kleinen Glocke markiert. Läuft der Countdown ab, schickt WhatsApp eine Benachrichtigung. Euer Gesprächspartner wird nicht darüber informiert, dass ihr euch eine Erinnerung gesetzt habt (Quelle: WABetaInfo).

Zusätzlich will WhatsApp Benachrichtigungen verschicken, wenn ihr eine ungelesene Nachricht von einem Kontakt vergessen habt, mit dem ihr oft interagiert. Wenn gerade viele Nachrichten auf euch einprasseln, müsst ihr euch dann keine Sorgen machen, dass der Chat mit einem wichtigen Kontakt untergeht.

Die neuen WhatsApp-Features sind aktuell nur in der Beta-Version enthalten und werden auch dort nur nach und nach für mehr Nutzer freigegeben. Es gibt noch keine Informationen, wann sie für die reguläre Version der App erscheinen, doch immerhin wird WhatsApp das Problem in näherer Zukunft anzugehen.

WhatsApp geht nicht weit genug Ich bin sicher nicht der einzige, der sich vornimmt, auf eine Nachricht zu antworten und es eine Sekunde später schon wieder komplett vergessen hat. Das neue WhatsApp-Feature ist hier wirklich eine große Hilfe. Allerdings könnte der Messenger auch ruhig noch weitergehen. Ich würde gerne Benachrichtigungen an andere Nutzer schicken können, die mal wieder eine Nachricht verpennt haben. Gerade Gruppen-Chats mit vielen Mitgliedern könnten eine solche Funktion wirklich vertragen. Martin Hartmann

