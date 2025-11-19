WhatsApp: Lang ersehnte Funktion landet auf dem iPhone

Lange gefordert, jetzt endlich da.

WhatsApp macht einen großen Schritt nach vorn: Mit der neuen iOS-Beta führt der Messenger erstmals die Möglichkeit ein, mehrere Accounts parallel auf einem iPhone zu verwalten. Vorerst steht das Feature aber nicht allen Nutzern zur Verfügung.

WhatsApp bei iOS: Zwei Konten, eine App

Die Multi-Account-Funktion erlaubt es, zwei WhatsApp-Profile gleichzeitig in einer App-Instanz zu verwenden. Nutzer können in den Einstellungen ein zweites Konto hinzufügen, ohne sich ausloggen oder auf WhatsApp Business ausweichen zu müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das zweite Konto neu eingerichtet, von einem anderen Gerät übernommen oder per QR-Code verbunden wird.

Jeder Account funktioniert unabhängig. Chatverläufe, Benachrichtigungen, Privatsphäre-Einstellungen und Medien bleiben strikt getrennt. Auch die Backup-Konfigurationen überschneiden sich nicht. WhatsApp garantiert damit eine saubere Trennung zwischen verschiedenen Profilen, zum Beispiel für private und berufliche Kommunikation.

Ein Wechsel zwischen den Konten erfolgt direkt über den neuen Bereich „Account List“ in den Einstellungen. Alternativ kann man durch langes Drücken oder doppeltes Tippen auf den Einstellungen-Tab schnell umschalten. Nach dem Wechsel lädt die App sofort alle relevanten Daten des gewählten Kontos, inklusive individueller Einstellungen.

Die neue Beta-Version steht nur ausgewählten iOS-Testern zur Verfügung. WhatsApp schaltet die Funktion aber schrittweise für weitere Nutzer frei. Wer bereits die stabile Version auf seinem iPhone nutzt, könnte die Option möglicherweise in Kürze erhalten.

WhatsApp: Schutz mit App-Lock

Sicherheit bleibt auch bei mehreren Konten ein wichtiges Thema. Der App-Lock, der auf Face ID, Touch ID oder den Gerätecode setzt, funktioniert auch mit der neuen Funktion. Beim Wechsel auf ein geschütztes Konto wird die Authentifizierung automatisch abgefragt. So bleibt jedes Konto vor unbefugtem Zugriff geschützt, auch wenn mehrere Personen ein Gerät nutzen.

Benachrichtigungen zeigen zudem klar an, welches Konto eine neue Nachricht erhalten hat. So lassen sich Chats auch bei inaktiven Profilen eindeutig zuordnen (Quelle: WABetaInfo).

