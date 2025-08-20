WhatsApp: Liest KI wirklich mit? Das steckt hinter dem „erweiterten Datenschutz“

Bei WhatsApp wird aktuell eine Mitteilung mit einer Warnung geteilt, nach der Nutzer „sofort die erweiterten Chat-Datenschutzeinstellungen aktivieren“ sollen. Andernfalls soll es möglich sein, dass alle Chat-Nachrichten und auch Telefonnummern von Kontakten von KI-Systemen ausgelesen werden. Die Nachricht ist aber ein Fake. Es handelt sich um einen Kettenbrief, der lediglich Angst schüren soll.
Achtung Kettenbrief: Diese WhatsApp-Warnung vor KI ist kompletter Unsinn
Solche Kettennachrichten versuchen, Angst zu schüren. In diesem Fall geschieht das durch übertriebene Behauptungen, dass WhatsApp-Chats legal von KI gelesen werden können, wenn man nicht sofort den sogenannten „erweiterten Datenschutz“ aktiviert. Das ist aber eine falsche Warnung. So lautet die Nachricht:
„Aufgrund der anhaltenden KI-Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit ist es wichtig, dass alle WhatsApp-Gruppenadministratoren sofort die erweiterten Chat-Datenschutzeinstellungen aktivieren. Wenn dies nicht aktiviert ist, können KI-Systeme legal auf alle Gruppenchat-Nachrichten, die Telefonnummern der Mitglieder und sogar auf dem Telefon gespeicherte persönliche Daten zugreifen. Dies gilt auch für 1-zu-1-Chats!“
In dieser Mitteilung wird also gewarnt, dass die KI-Systeme von Meta ohne Aktivierung des angeblichen „erweiterten Chat-Datenschutzes“ alle persönlichen Chats, Gruppenchats, Telefonnummern und sogar gespeicherte Telefondaten auslesen. Das ist aber nur eine leere Drohung. Einen pauschalen KI-Zugriff auf Chats oder gar Kontaktinformationen gibt es in WhatsApp nicht.
Wie steht es tatsächlich um die Sicherheit?
WhatsApp-Chats sind standardmäßig durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Das heißt, nur der Absender und der Empfänger einer Nachricht können den Inhalt lesen. Meta oder irgendjemand anderes kann bei WhatsApp nicht einfach so mitlesen.
Meta AI kann nur dann auf Chat-Nachrichten zugreifen, wenn man die KI-Funktion bewusst aktiviert. Das geht etwa durch Erwähnen von @Meta AI im Chat oder durch Initiieren eines neuen Gesprächs mit dem Bot. Nur in diesem Fall werden genau diese Inhalte verarbeitet.
Die Funktion „Erweiterter Chat-Datenschutz“ – was bewirkt sie wirklich?
Die Option „Erweiterter Chat-Datenschutz“ gibt es in WhatsApp tatsächlich. Man findet sie in jedem Gespräch, wenn man die Chat-Einstellungen öffnet und „Kontakt ansehen“ auswählt. Die Einstellung ist aber keine Pflicht, wenn man den KI-Zugriff auf seine WhatsApp-Nachrichten verhindern will. Dennoch ist sie nützlich, wenn man seine Daten so gut wie möglich schützen will.
- Sie ist eine optionale Schutzmaßnahme, die auf Anfrage zusätzliche Kontrolle bietet, insbesondere:
- KI-Nutzung einschränken: Chatpartner können Meta AI in diesem Chat nicht aktivieren.
- Kein automatischer Medienimport: Fotos und Videos werden nicht automatisch in der Galerie gespeichert.
- Kein Chat-Export: Der Chatverlauf lässt sich nicht exportieren.
Diese Funktion schützt also vor bestimmten Nutzungen, ist aber nicht nötig, um sich vor „KI-Ausspähung“ zu schützen. Diese Gefahr existiert nicht.