WhatsApp macht den Status noch nützlicher

Der WhatsApp-Status wird interaktiv.

WhatsApp testet gerade eine neue Funktion, mit der sich über den Status nicht nur Inhalte teilen, sondern auch gezielt Fragen stellen lassen. Die Rückmeldungen bleiben privat und sind nur für die Person einsehbar, die den Status gepostet hat.

WhatsApp-Status: Fragen stellen, Antworten sammeln

In der aktuellen Beta-Version für Android führt WhatsApp eine neue Funktion ein: den Fragen-Sticker für Statusmeldungen. Nutzer können damit ihren Kontakten eine konkrete Frage stellen. Wer die Statusmeldung sieht, kann direkt antworten. Die Antwort geht nicht an alle, sondern nur an die Person, die den Status gepostet hat.

Innerhalb der Ansicht „Zuschauer“ gibt es eine neue Rubrik, die die eingegangenen Antworten auflistet. Jede Reaktion lässt sich dort durchsehen, löschen oder auch als neue Statusmeldung verwenden, ohne dabei die Identität des ursprünglichen Absenders preiszugeben.

Technisch gesehen kann jede Statusmeldung genau eine Frage enthalten. Die neue Funktion erinnert zwar an ganz ähnliche Features von Instagram und TikTok, unterscheidet sich aber in einem wichtigen Punkt: Die Kommunikation bleibt bei WhatsApp privat.

Der Messenger informiert zusätzlich per Push-Nachricht, wenn neue Antworten eingehen. Die Antworten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wie bei Chats und Sprachnachrichten.

WhatsApp-Status als Feedback-Zentrale

Mit dem neuen Fragen-Sticker wertet WhatsApp den bisher etwas vernachlässigten Statusbereich deutlich auf. Statt nur Inhalte zu zeigen, lässt sich jetzt gezielt Feedback einholen.

Das bringt ganz neue Einsatzmöglichkeiten wie kleine Umfragen oder Stimmungsbilder – direkt im eigenen Netzwerk, ohne Gruppenchat und ohne öffentliche Sichtbarkeit.

Derzeit ist das Feature nur für Android-Nutzer im Beta-Programm verfügbar. Eine breitere Verteilung ist bereits angelaufen und soll in den kommenden Wochen weitere Geräte erreichen. Wann iOS folgt, ist noch offen (Quelle: WABetaInfo).