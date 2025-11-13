WhatsApp macht Ernst: App wird schlechter

Damit kehrt WhatsApp zu seinen Wurzeln zurück – und wird gleichzeitig spürbar langsamer.

Update vom 13. November 2025: Nach der ersten Ankündigung macht WhatsApp jetzt ernst. Die native App ist Geschichte, stattdessen gibt es jetzt eine App, die effektiv nur als WebView fungiert, also quasi einen Browser im Hintergrund öffnet. Das schluckt unterm Strich deutlich mehr Ressourcen und bietet keine Vorteile für die Nutzer. (Quelle: Windows Latest).

Originalartikel vom 10. August 2025:

Meta verabschiedet sich von seiner nativen UWP (Universal Windows Platform)-Version von WhatsApp unter Windows. Die aktuelle Beta-Version ist wieder eine reine Web-App, was sich negativ auf die Performance auswirkt und deutlich mehr Ressourcen eures Rechners beansprucht.

WhatsApp unter Windows bald wieder als reine Web-App

Wer die offizielle WhatsApp-App unter Windows nutzt, hat bislang einige Vorteile. Im Vergleich zur Browserversion reagiert die App deutlich zügiger und verbraucht trotzdem weniger Leistung – Meta hat sich sichtlich Mühe bei der Programmierung der Software gegeben.

Doch damit ist bald Schluss. Denn wie WindowsLatest berichtet, arbeitet das Unternehmen daran, die native App gegen eine Web-App zu ersetzen. Wer im Beta-Channel der WhatsApp-App angemeldet ist, bekommt das Update bereits ausgeliefert.

Die Web-App fungiert dann nur noch als eine Art Programmfenster für die Version von WhatsApp, die ihr auch über euren Browser nutzen könnt. Erste Vergleiche beweisen: Die Web-App-Version beansprucht rund 30 Prozent mehr RAM als die aktuelle UWP-Variante und lässt deutlich mehr Hintergrundprozesse laufen.

Vorteil für Meta liegt auf der Hand

Wer sich jetzt fragt, warum Meta die UWP-Version abschafft, wenn sie gegenüber der Web-App-Version eigentlich nur Vorteile hat: Es spart Kosten. Schließlich muss die UWP-App eigenständig weiterentwickelt werden, während die Web-App-Version auf den Code der Variante auf den Browser setzt. Meta spart sich also Entwicklerressourcen – auf Kosten der Leistung.

Besonders bitter: Meta selbst gibt auf einer WhatsApp-FAQ-Seite zu Protokoll, dass die nativ für den PC entwickelte Version „höhere Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit“ bietet und für die Nutzung am Computer optimiert wurde (Quelle: WhatsApp). Wann der Rollout der Web-App-Version auch für reguläre Nutzer erfolgt, ist noch offen.