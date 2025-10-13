WhatsApp macht Ernst: iPhone-Nutzer müssen sich jetzt umgewöhnen

WhatsApp sieht auf dem iPhone bald anders aus – und das ist kein Zufall.

WhatsApp krempelt das Design auf dem iPhone um – und zwar mit dem neuen Liquid Glass-Look, der Apples aktueller iOS-26-Optik entspricht. Erste Nutzer sehen das überarbeitete Interface bereits, obwohl Meta selbst noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat. Das letzte Update bringt damit nicht nur technische Neuerungen wie Live-Fotos und Übersetzungen direkt auf dem Gerät, sondern auch ein deutlich frischeres Erscheinungsbild, das künftig für alle iPhone-Nutzer zum Alltag werden dürfte (Quelle: 9to5Mac).

Auf dem iPhone: WhatsApp übernimmt Apples neues iOS-Designkonzept

Während Apple mit iOS 26 das sogenannte Liquid Glass-Design einführt – eine visuell fließende, leicht transparente Optik mit weichen Übergängen –, zieht WhatsApp jetzt nach. Die Messaging-App integriert die neue Designsprache direkt in ihre iOS-Version. Besonders auffällig: Die Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand wurde überarbeitet und schmiegt sich jetzt harmonischer in das Gesamtbild des Betriebssystems ein.

In sozialen Netzwerken kursieren bereits zahlreiche Screenshots der neuen Oberfläche. Nutzer berichten von subtilen Glaseffekten, sanfteren Animationen und einem moderneren Gesamtbild, das WhatsApp optisch stärker mit Apples hauseigenen Apps verbindet.

Noch kein offizielles Statement von Meta

Interessanterweise hat Meta die Umstellung bislang nicht offiziell angekündigt. Laut dem gut informierten Portal WABetaInfo handelt es sich derzeit um einen begrenzten Testlauf. Schon in der Beta-Version experimentierte WhatsApp mit der Liquid-Glass-Unterstützung – nun scheint der Test auch auf einige Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Version ausgeweitet zu werden.

Das Vorgehen ist typisch für WhatsApp: Bei Design- und Funktionsänderungen geht das Unternehmen schrittweise vor, um Kompatibilität und Nutzerfeedback zu prüfen.

Rollout läuft schrittweise – Geduld ist gefragt

Wie gewohnt betont WhatsApp in seinen Versionshinweisen, dass neue Funktionen oft mehrere Wochen benötigen, bis sie bei allen ankommen. Wer also noch keine Spur vom Liquid-Glass-Design entdeckt hat, muss sich etwas gedulden. Die Chancen stehen gut, dass die überarbeitete Oberfläche bald auf allen iPhones mit aktueller iOS-Version landet.

Bis dahin können sich Nutzer schon einmal darauf einstellen: WhatsApp wirkt künftig nicht nur frischer, sondern auch nahtloser ins Apple-Design integriert – ein klarer Schritt hin zu einer moderneren iPhone-Erfahrung.