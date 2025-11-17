WhatsApp: Neue Funktion kündigt die Zukunft des Messengers an

Kleine Änderung, große Wirkung.

WhatsApp testet gerade ein neues Element in der Suche. Wer bislang eine unbekannte Nummer eingibt, sieht meist nur ein anonymes Profil. Das soll sich ändern. Künftig zeigt der Messenger mehr an.

WhatsApp-Suche: Mehr Infos zu unbekannten Nummern

In der aktuellen iOS-Beta von WhatsApp deutet sich eine neue Funktion an, die den Umgang mit fremden Kontakten verbessert. Suchen Nutzer in der App eine Telefonnummer, zeigt die App künftig weitere Informationen an, allen voran den zugehörigen Nutzernamen. Die neue Darstellung soll helfen, Kontakte schneller zu erkennen und Verwechslungen zu vermeiden.

Bisher bleibt die Suche nach einer unbekannten Nummer in der Regel ziemlich unergiebig. Nutzer sehen lediglich die Telefonnummer selbst, eventuell noch ein Profilbild, mehr nicht. Auch der selbst vergebene Name (Push-Name) steht normalerweise nicht bereit, solange es zwischen beiden Personen keinen Kontakt gab.

Künftig soll WhatsApp in solchen Fällen den hinterlegten Benutzernamen anzeigen, sofern dieser öffentlich sichtbar ist. Das soll mehr Orientierung bieten, ohne gleich die Nummer speichern zu müssen. Dabei bleibt der Zugriff auf die Nummer selbst eingeschränkt, wenn über den Nutzernamen gesucht wird, um für mehr Datenschutz zu sorgen.

WhatsApp: Umstellung auf Benutzernamen

Der neue Suchmechanismus ist Teil einer größeren Maßnahme. WhatsApp plant, die App schrittweise von Telefonnummern auf Benutzernamen umzustellen. Schon jetzt stehen dazu erste Hinweise in der Betaversion des Messengers bereits.

Der eigentliche Rollout dürfte dann aber wohl erst Ende 2026 beginnen. Unternehmen sollen bis Juni 2026 sicherstellen, dass ihre Systeme mit der neuen ID-Struktur kompatibel sind.

Noch befindet sich das neue Such-Feature in der Entwicklung und ist nicht für alle Tester sichtbar. WhatsApp will zunächst noch die Zuverlässigkeit verbessern, bevor alle Beta-Programm-Teilnehmer die Funktion erhalten (Quelle: WABetaInfo).