WhatsApp: Neue Funktion rettet euch vor fiesen Scams

WhatsApp warnt euch jetzt vor dubiosen Gruppen.

WhatsApp will seine Nutzer besser vor betrügerischen Gruppen, dubiosen Direktnachrichten und Krypto-Fallen schützen. Auch sollen unbekannte Personen künftig nicht mehr einfach durchkommen.

WhatsApp-Gruppen: Vorabinfos schärfen Misstrauen

Wer bislang ungefragt zu einer Gruppe hinzugefügt wurde, bekam oft erst beim Öffnen mit, worum es eigentlich geht. Das ändert sich nun. WhatsApp testet eine Vorschaufunktion, bei der klar ersichtlich ist, wer die Gruppe erstellt hat und wie viele Mitglieder bereits dabei sind. Auch sehen Nutzer, ob Kontakte in der Gruppe sind.

Erst wenn man aktiv zustimmt, wird der Gruppenchat vollständig freigeschaltet. Bis dahin bleibt er stumm. Nutzer sollen so besser entscheiden können, ob sich der Beitritt überhaupt lohnt.

In Einzelchats geht WhatsApp ebenfalls neue Wege: Wird man von einer unbekannten Nummer angeschrieben, blendet die App nun einen entsprechenden Warnhinweis ein. Nutzer erhalten so mehr Kontext, bevor sie auf möglicherweise verdächtige Nachrichten reagieren. Gerade in Zeiten von Fake-Jobangeboten und angeblich verlorenen Paketen sollen diese Hinweise dabei helfen, nicht vorschnell zu antworten.

Scams: Millionen WhatsApp-Konten gesperrt

Die Änderungen sind Teil einer breiteren Initiative gegen Online-Betrug. Laut dem WhatsApp-Anbieter Meta wurden allein im ersten Halbjahr über 6,8 Millionen WhatsApp-Konten gesperrt, die mit organisierten Scam-Gruppen in Verbindung stehen.

Viele davon nutzen anscheinend mit ChatGPT erstellte Nachrichten, um Opfer auf WhatsApp zu kontaktieren und sie anschließend auf Telegram oder TikTok weiterzuleiten. Dort werden erfundene Aufgaben gegen angebliche Krypto-Zahlungen angeboten, heißt es (Quelle: Meta)

Um besser dagegen vorzugehen, kooperiert Meta eigenen Angaben zufolge mit Unternehmen wie OpenAI. Das Ziel besteht darin, Betrugswellen frühzeitig zu erkennen und schnell Gegenmaßnahmen einzuleiten.

