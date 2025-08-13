WhatsApp ohne Handy & Nummer? So könnt ihr trotzdem chatten

Voraussetzung für die Nutzung von WhatsApp ist die Installation der App auf seinem Smartphone. Doch wie sieht es aus, wenn man WhatsApp ohne Handy nutzen möchte? Bald benötigt man gar keinen Account, wenn man WhatsApp verwenden will.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Nutzung von WhatsApp ohne Handy bietet sich zum Beispiel an, wenn das eigene Gerät jüngst gestohlen wurde, man die App nicht auf sein geliebtes Smartphone lassen möchte oder das Handy einfach gerade nicht funktioniert. Hier erfahrt ihr, wie ihr auch ohne Android-Geräte oder iPhone Nachrichten schicken und empfangen könnt. Zukünftig lässt sich der Messenger auch komplett ohne Konto nutzen.

Anzeige

WhatsApp als Gast nutzen

Der Gast-Modus wurde Anfang August 2025 in einer Android-Beta (2.25.22.11) entdeckt. Ein Chat ist dann über einen Link möglich, den ein angemeldeter Teilnehmer zum Beispiel per SMS, E-Mail oder eine Social-Media-Plattform verschickt. Folgt man dem Link, wird man auf eine Web-Variante des Messengers weitergeleitet. Eine Anmeldung oder Installation von WhatsApp ist dann nicht notwendig.

Ohne Konto muss man allerdings auf die meisten WhatsApp-Features verzichten. Es können nur Textnachrichten verschickt werden. Sprach- und Videoanrufe, der Austausch von Videos und Fotos oder GIF-Animationen sind als Gast nicht möglich. Auch im Gast-Modus werden alle Nachrichten Ende-zu-Ende verschlüsselt. Noch steht nicht fest, wann die Option für WhatsApp ohne Account für alle Nutzer freigeschaltet wird.

WhatsApp ohne Smartphone nutzen: Anmeldung auf bis zu 4 Geräten

Bereits jetzt kann man WhatsApp mit bis zu 4 weiteren Geräten verknüpfen, um den Messenger vorübergehend, ohne Smartphone zu verwenden. Wurde der Account einmal registriert, bleibt man bei WhatsApp angemeldet, auch wenn das Handy ausgeschaltet oder nicht in der Nähe ist. Das Smartphone benötigt ihr nur für die erste Anmeldung. So nutzt ihr den Messenger auf mehreren Geräten:

Öffnet WhatsApp auf dem Smartphone. Drückt auf die drei Punkte, um das Menü zu öffnen. Wählt dann die Option „Verknüpfte Geräte“. Tippt auf „Gerät hinzufügen“. Jetzt öffnet ihr WhatsApp auf einem anderen Gerät, zum Beispiel im Browser am PC/Tablet oder in der Windows-App. Im Anmeldevorgang wird ein QR-Code angezeigt. Scannt den Code mit der Kamera des Smartphones ein, auf dem WhatsApp installiert ist. Das Konto wird mit dem neuen Gerät verknüpft. Zukünftig könnt ihr darauf zugreifen, auch wenn das Smartphone nicht mit dem Internet verbunden ist.

Anzeige

Im „Verknüpfte Geräte“-Bereich des Messengers könnt ihr die Verbindung zum anderen Gerät trennen. Daneben wird das Konto automatisch ausgeloggt, wenn man WhatsApp auf dem Smartphone 2 Wochen lang nicht öffnet.

Video: Kein Smartphone zur Hand? So funktioniert WhatsApp Web

Anzeige

WhatsApp Web ohne Smartphone nutzen?

Bei der Einrichtung müsst ihr eine Telefonnummer mit WhatsApp verknüpfen. Ganz ohne Smartphone lässt sich ein Account also nicht erstellen. Das geschieht durch eine Verifizierung der Nummer per SMS. Die Entwickler bieten die Möglichkeit, WhatsApp-Web direkt am PC zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Messenger bereits auf einem Smartphone installiert ist und das Handy mit installiertem WhatsApp online ist. Über WhatsApp Web wird der Messenger lediglich im Browser gespiegelt.

Wollt ihr den Messenger ganz ohne Mobilfunkgerät nutzen, könnt ihr auf den Bluestacks App Player zugreifen. Hierbei handelt es sich um einen Android-Emulator, der euch alle Android-Apps unter Windows nutzen lässt. Auch hier wird allerdings eine SIM-Karte mit einer gültigen Handynummer benötigt, um das WhatsApp-Konto aktivieren zu können.

Anzeige

WhatsApp ohne Handy-Nummer nutzen: so geht’s

Verwendet man über den PC die eigene Nummer des Smartphones, wird die Verbindung von WhatsApp am Smartphone getrennt. Auf dem Handy könnt ihr demnach bis zur erneuten Verifizierung keine neuen Nachrichten empfangen oder lesen. Alternativ könnt ihr bei der Verifizierung von WhatsApp ohne SIM-Karte eure Festnetznummer angeben. Die Landesvorwahl sollte im Format (+49) gefolgt von der Ortsvorwahl und der Festnetznummer angegeben werden.

Um auf diesem Weg WhatsApp ohne Handy nutzen zu können, geht wie folgt vor:

Ladet euch zunächst den Bluestacks App Player herunter. Meldet euch mit eurem Google-Konto an. Ein Google-Account ist notwendig, um den Google Play Store im Android-Emulator nutzen zu können. Über die Lupe sucht ihr nach WhatsApp, um den Messenger zu installieren. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Gebt, wenn gefordert, eure Handynummer ein. Beachtet die Eingabe des Landescodes im Format „+49“ für Deutschland bzw. +43 (Österreich) und +41 für Schweiz. WhatsApp versucht nun, eine SMS an die angegebene Nummer zu schicken. Der Vorgang wird abgebrochen, kurz darauf habt ihr die Möglichkeit, euch anrufen zu lassen.

© GIGA Per Computerstimme erhaltet ihr den 6-stelligen Zahlencode mitgeteilt, der für die Aktivierung von WhatsApp ohne Handy nötig ist. Nun ist WhatsApp mit dem PC verbunden und ihr könnt euer Profil vervollständigen sowie Nachrichten verschicken und empfangen. Beachtet, dass eure Kontakte im Standardfall aus dem Adressbuch vom Smartphone gezogen werden. Über die Einstellungen des Bluestacks App Players müsst ihr daher zunächst über die Option „Adressen verwalten“ eure Kontakte aus Google importieren lassen bzw. neu eintragen.

Anzeige

Jetzt läuft WhatsApp auch ohne Handy auf dem PC. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die Verifizierung per Telefon-Anruf nicht möglich ist. In diesem Fall sollte man den Weg über die zusätzliche SIM-Karte gehen und diese zum Erhalt des Aktivierungscodes vorübergehend in ein Smartphone legen. Für diesen Einsatz eignet sich zum Beispiel die kostenlose Freikarte von Vodafone.

Erfahrt bei uns auch, wie ihr WhatsApp auf dem Tablet verwenden könnt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.