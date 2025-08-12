WhatsApp: Profilbild unscharf? Mit diesen Tricks nicht mehr

Wenn ihr in WhatsApp ein Profilbild einrichtet, kann das nach dem Upload unscharf aussehen. Das Problem lässt sich meist schnell beheben.

Unscharfes WhatsApp-Profilbild: Ursachen und Lösungen

Das Profilbild ist manchmal auch verschwommen, obwohl eigentlich ein gestochen scharfes Foto hochgeladen wurde. Die Ursache liegt oft nicht an WhatsApp selbst, sondern an der Bildqualität und den Upload-Einstellungen.

Ein durchschnittliches Foto hat eine Dateigröße zwischen 2 und 8 MB, wenn es mit einem aktuellen Smartphone gemacht wurde. Wenn ihr nun ein sehr großes, hochauflösendes Bild in WhatsApp hochladet, komprimiert WhatsApp das Bild vor dem Upload, damit andere Nutzer später nur eine sehr kleine Datenmenge herunterladen müssen. Dadurch wirkt das Ergebnis dann oft unscharf im Vergleich zum Originalbild. Daneben kommt ein unscharfes Profilbild auch vor, wenn bereits das ursprüngliche Bild eine zu geringe Auflösung oder schlechte Qualität hatte.

So sieht euer WhatsApp-Profilbild scharf aus

Die minimale Auflösung für WhatsApp-Profilbilder ist 192 × 192 Pixel. Bilder mit solch einer Auflösung sind oft bereits unscharf. Die maximale erlaubte Auflösung liegt bei 640 × 640 Pixel. Wenn ihr ein Profilbild hochladet, das größere Pixelmaße hat, verkleinert WhatsApp das Bild auf die maximal erlaubte Auflösung.

Wurde eine falsche Größe gewählt, kann es also sein, dass das WhatsApp-Profilbild verschwommen oder abgeschnitten dargestellt wird. Um Darstellungsprobleme zu verhindern, sollte man den Bildausschnitt daher zuerst auf die richtige Größe bringen.Dadurch wird das Bild dann unschärfer. So bekommt ihr ein scharfes Profilbild:

Grundsätzlich solltet ihr beim Upload in WhatsApp gleich den passenden Bildausschnitt bestimmen. Zoomt bei niedriger Auflösung des Originalbildes aber nicht zu weit hinein, da es ansonsten verschwommen aussehen kann. Besser ist es, wenn ihr euer Bild vorher in einer App oder einem Bildbearbeitungsprogramm am PC vorher auf das quadratische Format zuschneidet. Erst danach verkleinert ihr das Bild auf eine Auflösung von 640 × 640 Pixel. Moderne Smartphones können das meistens über die eigene Galerie-App. Tippt dort nach Auswahl des Bildes auf „Bearbeiten“ oder auf ein angezeigtes Stift-Symbol. Ansonsten könnt ihr im App-Store entsprechende Apps finden. Im Folgenden zeigen wir euch anhand eines Beispiels, wie ihr euer Bild richtig für den Upload in WhatsApp vorbereitet.

Profilbild für WhatsApp-Upload richtig zuschneiden

Für dieses Beispiel nutzen wir die kostenlose App „Image Size - Photo Resizer“ (Download: Android | iOS).

Installiert die App und erlaubt die geforderten Berechtigungen. Tippt in der App oben links auf das Galerie-Symbol und wählt euer Profilbild aus, das ihr bearbeiten wollt. Gebt nun oben unter „Breite“ eine „640“ ein und bestätigt die Eingabe mit dem Häkchen unten rechts. Wiederholt das für die Höhe. Zoomt mit den Fingern so weit ins Bild, bis euch der Ausschnitt gefällt. Tippt anschließend unten links auf den Download-Pfeil, um das zurechtgeschnittene Bild in eurer Gallerie zu speichern. Danach könnt ihr dieses Bild in WhatsApp als Profilbild hochladen. Es sollte jetzt ausreichend scharf aussehen. Falls nicht, ist euer ursprüngliches Bild bereits in einer zu schlechten Qualität. © GIGA

Größe, Maße und Format für das Profilbild bei WhatsApp

Eine ideale oder „richtige“ Größe für das WhatsApp-Profilbild gibt es nicht.

Man sollte jedoch darauf achten, ein quadratisches Bild hochzuladen.

hochzuladen. Nach dem Upload muss ein quadratischer Bildausschnitt für das Profilbild ausgewählt werden.

Wählt man direkt ein Bild im quadratischen Format, schneidet man keine Teile des Bilds aus.

Die Bilddatei sollte eine Auflösung von mindestens 192 × 192 Pixel aufweisen.

aufweisen. Höher aufgelöste Bilder können hochgeladen werden, allerdings verkleinert WhatsApp größere Bilder automatisch auf eine Größe von maximal 640 × 640 Pixel.

In der Kontakt- und Chat-Übersicht wird das Account-Bild als Kreis dargestellt. Erst wenn man sich die Kontaktdetails anzeigen lässt, sieht man die quadratische Form. Für das Profilbild kann man ein Bild vom internen Smartphonespeicher oder einer SD-Karte auswählen. Alternativ kann auch ein komplett neues Foto erstellt werden.