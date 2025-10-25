WhatsApp räumt auf: Neue Funktion nimmt euch nervige Arbeit ab

Endlich schneller finden, was man sucht.

WhatsApp arbeitet an einem nützlichen Feature. In einer überarbeiteten Version der Medienübersicht können Nutzer geteilte Inhalte wie Fotos, Videos, Dokumente, Links und jetzt auch Sticker gezielt filtern.

WhatsApp: Neue Filterfunktion ersetzt Scrollen

Die neue Funktion versteckt sich im überarbeiteten Bereich „Medien, Links und Dokumente“ in den Chat-Informationen. Dort lassen jetzt nicht mehr nur Fotos, Videos, Dokumente oder Links herausfiltern.

Neu hinzugekommen ist ein Filter für Sticker, die bislang nicht separat aufgelistet wurden. Damit lassen sich auch ältere Sticker ziemlich schnell wiederfinden (Quelle. WABetaInfo).

Die Filter erscheinen am oberen Bildschirmrand und ersetzen die bisher verwendeten Tabs. Die gesamte Ansicht wirkt aufgeräumter und intuitiver. Statt alles auf einmal zu sehen, können Nutzer nun mit einem Fingertipp gezielt auswählen, was angezeigt werden soll. Das macht es deutlich einfacher, den Überblick über geteilte Inhalte zu behalten.

WhatsApp: Neuer Sticker-Filter spart Zeit

Der neue Sticker-Filter dürfte für viele Nutzer interessant sein. In Gruppen oder Chats mit vielen Beiträgen gehen Sticker schnell unter.

Mit dem Update lassen sie sich gezielt anzeigen, ohne dass andere Medien dazwischenfunken. Auch in der Gesamtansicht sind Sticker nun einheitlich integriert, sodass kein geteiltes Element mehr übersehen wird.

Die neue Filterfunktion wird zunächst in der Android-Beta-Version des Messengers getestet und steht deswegen vorerst nur einer kleineren Nutzergruppe zur Verfügung. Der Rollout erfolgt aber wie immer schrittweise über die kommenden Wochen. Wann das Update in der regulären App landet, ist noch nicht bekannt.