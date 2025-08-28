WhatsApp schafft bei selbstlöschenden Nachrichten bald neue Möglichkeiten

Zukünftig könnte eine Nachricht schneller verschwinden, als sie vom Empfänger gesehen wurde.

WhatsApp arbeitet an einem Update, das den Umgang mit selbstlöschenden Nachrichten verändert. In der neuesten Android-Beta-Version 2.25.24.18 wurde eine Funktion entdeckt, die kurze Timer zwischen einer und zwölf Stunden für verschwindende Nachrichten ermöglicht. Bislang hatten Nutzer nur die Wahl zwischen 24 Stunden, sieben Tagen oder 90 Tagen – künftig soll die Kommunikation noch flexibler werden.

WhatsApp überarbeitet selbstlöschende Nachrichten

Besonders auffällig ist der neue Ein-Stunden-Timer. Er richtet sich an Situationen, in denen Nachrichten nicht lange bestehen sollen, etwa beim Teilen sensibler Daten. Doch genau hier liegt auch ein Risiko: Sobald die Nachricht zugestellt ist, beginnt der Countdown. Wird sie in dieser Stunde nicht geöffnet, verschwindet sie – möglicherweise noch bevor der Empfänger sie überhaupt liest. WhatsApp will daher jedes Mal einen Warnhinweis anzeigen, wenn Nutzer diese Option auswählen.

Weniger riskant klingt der geplante Zwölf-Stunden-Timer. Er erlaubt genug Zeit, um Nachrichten tagsüber zu lesen, ohne dass sie dauerhaft gespeichert bleiben. Ideal für schnelle Absprachen, Eventplanung oder Informationen, die nur für kurze Zeit relevant sind. Mit diesen zusätzlichen Optionen möchte WhatsApp mehr Spielraum schaffen, damit jede Konversation genau die passende Lebensdauer hat. So solle die Chats aufgeräumt bleiben (Quelle: WABetaInfo).

WhatsApp will den Datenschutz stärken

Der Schritt fügt sich in eine Reihe von Entwicklungen ein, mit denen WhatsApp die Privatsphäre seiner Nutzer stärkt. Bereits im Sommer 2024 führte der Messenger flexible Ablaufzeiten für den Profilstatus („Über mich“) ein – dort können Notizen zwischen 30 Minuten und einem Monat bestehen bleiben. Jetzt wird dieses Prinzip konsequent auf Chats übertragen.

Noch befindet sich die Neuerung in der Entwicklung und ist in der Beta-Version nicht nutzbar. Wann die Funktion offiziell verfügbar wird, ist offen. Klar ist aber: Mit den neuen Kurz-Timern verleiht WhatsApp seinen verschwindenden Nachrichten mehr Dynamik – und ihr bekommt mehr Kontrolle darüber, wie lange eure Worte sichtbar bleiben.