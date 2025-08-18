WhatsApp SIM: So ladet ihr euer Guthaben wieder auf

WhatsApper und Viel-Chatter bekommen mit der WhatsApp-SIM den passenden Prepaid-Tarif, um Nachrichten zu verschicken, bis das Handy glüht. Der WhatsApp-Tarif funktioniert nach dem bekannten Prepaid-Modell. Ist das Guthaben einmal aufgebracht, muss man also die WhatsApp-SIM aufladen.

Wie kann man Guthaben aufladen?

Eine automatische Aufladung ist per Lastschrift oder mit Guthabenkarten möglich. Dazu gebt ihr eure Kontodaten einmalig im Kunden-Center ein. Danach richtet ihr den Vorgang über die App oder in eurem Account ein. Ihr könnt dabei entscheiden, ob sofort ein bestimmter Betrag eingezogen werden soll, ob Geld automatisch gebucht wird, sobald das Guthaben unterschritten wird oder ob monatlich zu einem festen Zeitpunkt abgebucht werden soll.

Eine Aufladung per Überweisung war früher möglich, inzwischen gibt es diese Option allerdings nicht mehr. Per PayPal kann man das Guthaben direkt bei WhatsApp SIM nicht aufstocken. Man kann aber Prepaid-Guthaben von o2 nutzen. Das wiederum lässt sich zum Beispiel bei Amazon online buchen. Direkt bei o2 lassen sich Guthabenkarten im Wert von 15, 20 oder 30 Euro auch per PayPal bezahlen (hier ansehen).

WhatsApp SIM aufladen: Online, per App oder am Telefon

So könnt ihr das Guthaben der WhatsApp-SIM aufladen, um wieder surfen und telefonieren zu können:

App

Schnell und einfach lädt man das Guthaben über die WhatsApp-SIM-App auf. Öffnet einfach die App und steuert die Option „Guthaben aufladen“ an. Gebt den Code des Guthabenbons ein. Die App bietet viele zusätzliche Informationen zu eurem Tarif und ermöglicht zudem, das aktuelle Guthaben abzufragen.

WhatsApp SIM Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

WhatsApp SIM Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Online

Wollt ihr die App nicht extra auf dem Handy installieren, führt die Aufladung online durch. Loggt euch hierfür im Kundenportal der WhatsApp-SIM ein. Auch hier kann das WhatsApp-Guthaben über eine SIM aufgeladen werden. Wollt ihr nicht immer wieder zur nächsten Tanke laufen, könnt ihr hier auch eine automatische Aufladung einrichten. Diese wird dann wie bei einem Dauerauftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat durchgeführt oder sobald das Guthaben einen vorher angegebenen Wert unterschreitet.

WhatsApp SIM aufladen online oder mit der App am Smartphone

Last, but not least gibt es die Möglichkeit, das Guthaben per Hotline aufzuladen. Wählt die 1155. Wartet kurz und drückt dann die „2“. Nun könnt ihr die 12- bzw. 16-stellige Aufladenummer eintragen. Bestätigt die Eingabe mit der „#“-Taste. Zur Bestätigung der Eingabe wird die Nummer am Telefon wiederholt. Ist die Nummer richtig, bestätigt mit der „1“.

Wird die Karte nicht innerhalb von sechs Monaten neu aufgeladen, seid ihr nur noch über einen Zeitraum von zwei weiteren Monaten erreichbar, könnt aber selber nicht mehr telefonieren. Bleibt die Aufladung aus, wird die SIM deaktiviert. Sollte sich zum Zeitpunkt der Deaktivierung noch Guthaben auf der SIM-Karte befinden, könnt ihr dieses auszahlen lassen. Ruft hierfür die Hotline unter der Nummer 0177-177 1190, um eine Auszahlung einzuleiten. Diese ist bis zu drei Jahre nach der Deaktivierung der Karte möglich. Guthaben aus Sonder- oder Bonusaktionen kann jedoch nicht ausgezahlt werden.