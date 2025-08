WhatsApp: So funktioniert der Nachtmodus

Wer direkt über WhatsApp Fotos erstellt und verschickt, kann bald auf einen Nachtmodus zugreifen, der Aufnahmen in dunkler Umgebung optimiert. Wie funktioniert das und was sollte man dabei beachten?

Nachtmodus in WhatsApp

Der Nachtmodus für die Kamera-Funktion in WhatsApp arbeitet komplett softwarebasiert. Das heißt, Blitz und Co. werden nicht benötigt. Dadurch erhält man bei Fotos in Dunkelheit eine bessere Belichtung, weniger Bildstörungen und mehr Detailtiefe. Bislang wurde das Feature in der Beta-Version von WhatsApp für Android (Version 2.25.22.2, Quelle: WABetaInfo) entdeckt. Wer die Funktion probieren will, kann sich für das Beta-Programm beim Messenger-Dienst anmelden. iPhone-Nutzer können schon seit Langem auf die Kamera-Funktion zugreifen.

So aktiviert ihr den Nachtmodus:

Öffnet einen beliebigen Chat in WhatsApp und tippt auf das Kamera‑Symbol. Ob die Funktion für die Nachtaufnahmen benötigt wird, erkennt WhatsApp automatisch. Bei dunkler Umgebung erscheint oben rechts ein Halbmond‑Icon. Tippt auf den Halbmond, um den Nachtmodus zu aktivieren. Ihr erkennt den aktiven Nachtmodus daran, dass der Halbmond gelb und nicht mehr weiß gefärbt ist. Drückt ihr erneut auf den Halbmond, schaltet ihr den Modus wieder aus.

Der WhatsApp-Nachtmodus erscheint automatisch, wenn die Lichtverhältnisse ausreichend schlecht sind. (© GIGA)

Wichtig: Das Symbol taucht von alleine nur im Dunkeln auf. WhatsApp schlägt aber zunächst nur vor, die Funktion zu nutzen. Der Modus aktiviert sich nicht automatisch. Ihr müsst ihn jeweils manuell einschalten

Was macht der Nachtmodus genau?

Der Nachtmodus ist nicht mit dem Blitzlicht zu verwechseln, das bereits standardmäßig in WhatsApp zur Verfügung steht. Der LED-Blitz greift auf die eingebaute LED-Leuchte eures Smartphones zu, während der Nachtmodus das Bild nicht komplett ausleuchtet, sondern nur teilweise aufhellt. Wenn ihr den Nachtmodus aktivieren wollt, solltet ihr daher darauf achten, das Blitzlicht auszuschalten. Andernfalls heben sich die Effekte gegenseitig auf, da der LED-Blitz das Bild schon sehr stark beleuchtet.

Was bringt der neue Nachtmodus in der WhatsApp-Kamera?

Auch wenn der Name so klingt, steht der Nachtmodus übrigens nicht nur nachts zur Verfügung. Sobald das Bild zu dunkel für die Kamera wird, könnt ihr den Modus nutzen. Dazu reicht manchmal auch schon ein bewölkter Himmel oder ein verregneter Tag.

Ihr könnt bei dunklen Lichtverhältnissen d irekt in WhatsApp fotografieren . Es ist kein Wechsel zur nativen Kamera-App mehr nötig.

. Es ist kein Wechsel zur nativen Kamera-App mehr nötig. Ihr erhaltet hellere, klarere Bilder ohne Blitz : Belichtung und Rauschen werden optimiert, was zu sichtbar besseren Nachtfotos führt.

: Belichtung und Rauschen werden optimiert, was zu sichtbar besseren Nachtfotos führt. Es gibt mehr Details in Schattenbereichen. Das gilt auch für Innenaufnahmen oder abends.

Manuelle Kontrolle: Ihr entscheidet, wann der Modus aktiv ist, ohne automatische Umschaltung.

Grenzen und was ihr nicht erwarten solltet

In sehr dunklen Szenen reicht die Softwareverbesserung nicht an professionelle Low‑Light‑Kameras heran. Für klare Aufnahmen im Nachtmodus müsst ihr das Telefon ruhig halten. Der Modus hilft vor allem bei moderater Dunkelheit, zum Beispiel abends oder in Räumen. Bei völliger Finsternis kann der Nachtmodus keine klaren Aufnahmen erstellen. Für solche Fälle helfen wir hier weiter: Mondfotografie mit iPhone und Smartphone.

Die Funktion ist bisher nur für einige Beta‑Tester in der Android‑App verfügbar. Wann der Rollout für alle kommt, ist derzeit unklar.

