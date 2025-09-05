WhatsApp: So schützt du deine Status-Updates vor neugierigen Kontakten

Derzeit gibt es für die Kontaktliste in WhatsApp noch keine Filter- oder Sortieroptionen. Das wird sich aber bald ändern. So wurde eine „Enge Freunde“-Funktion entdeckt. Was bringt das und wie funktioniert das?

WhatsApp-Status nur mit „engen Freunde“ teilen

Bei Instagram gibt es die Liste für die engen Freunde schon länger. In WhatsApp wurde eine ähnliche Funktion nun in der Beta-Version 25.23.10.80 für iOS gefunden (Quelle: WABetaInfo).

Mit den „engen Freunden“ kann man besser steuern, welche WhatsApp-Kontakte den eigenen Status angezeigt bekommen. Beim Absenden eines Status-Beitrags kann man dann einstellen, ob alle Kontakte oder nur die entsprechenden Teilnehmer in der Liste diesen Status sehen werden. Derzeit kann man lediglich einzelne Kontakte auswählen, die den Status angezeigt bekommen beziehungsweise davon ausgeschlossen werden. Mit der neuen Liste muss man die Auswahl nicht jedes Mal neu vornehmen. Die Einstellung mit der Auswahl für die entsprechenden Nutzer findet man in den „Datenschutzeinstellungen“ in der Messenger-App.

Empfängerliste für WhatsApp-Status bearbeiten

Besonders private Momente kann man dann zum Beispiel vor nicht so vertrauten Kontakten schnell verbergen. Solche Status-Beiträge unterscheiden sich bei den Empfängern optisch von den Standard-Mitteilungen.

Man kann also sehen, dass man auf einer „Enge Freunde“-Liste aufgenommen wurde. Es gibt aber keine Benachrichtigung, wenn man zu den engen Vertrauten aufgenommen oder nachträglich aus dem Freundeskreis entfernt wird. Man kann die Liste jederzeit ändern. Für bereits veröffentlichte Status-Meldungen werden die Änderungen übernommen, sodass Beiträge nachträglich auch wieder bei Empfängern vor Ablauf der 24 Stunden verschwinden können.

Derzeit befindet sich das Feature noch in der Testphase. Es ist nicht bekannt, wann die Entwickler die „Enge Freunde“-Liste in der öffentlichen WhatsApp-Version einführen werden. Auch gibt es derzeit noch keine Hinweise darauf, ob die ausgewählten Kontakte noch für andere Funktionen herangezogen werden.