WhatsApp-Support: Kontakt und Hotline zum Kundenservice

WhatsApp funktioniert normalerweise zuverlässig. Manchmal gibt es aber Störungen beim Dienst, Probleme mit dem Account oder allgemeine Fragen zur App. Für solche Fälle stellt WhatsApp einen Kundenservice zur Verfügung. Wie erreicht man den Support?

WhatsApp: So kontaktiert ihr den Support

WhatsApp bietet verschiedene Wege an, um den Support kostenlos zu kontaktieren.

In der App

Öffnet in WhatsApp die Einstellungen. Navigiert zu „Hilfe“ > „Hilfebereich“. Hier findet ihr verschiedene Einträge, für die ihr Hilfe erhalten könnt. Falls eure Frage nicht beantwortet wird, drückt auf „Kontaktiere uns“. Es erscheint ein Hinweis-Fenster, das euch auf den offiziellen WhatsApp-Support hinweist. Tippt auf „Chat starten“. Es wird ein neues Chat-Fenster mit dem WhatsApp-Support geöffnet. Gebt hier euer Anliegen ein. Auf einfache Fragen erhaltet ihr eine KI-generierte Antwort von einem Chatbot. Wird euer Anliegen nicht gelöst, bleibt hartnäckig, um mit einem richtigen Support-Mitarbeiter zu schreiben.

Der Button zum Kundenservice war lange Zeit etwas in den Einstellungen versteckt. Mittlerweile lässt sich direkt ein Chat mit WhatsApp starten. Ein entsprechendes Chat-Gespräch findet ihr in der Übersicht aller laufenden Gespräche. Normalerweise schicken die App-Macher hierüber Informationen zu neuen Features in der App. Man kann hierüber aber auch einen Chat starten und Probleme schildern. Auch die KI-Funktion über das Suchfenster oben bietet einen Weg, um den WhatsApp-Support zu erreichen.

Kontaktformular

Ihr könnt den Kundenservice auch im Browser erreichen:

Öffnet die offizielle Support-Webseite www.whatsapp.com/contact/. Gebt oben eure Handynummer an und darunter euer Betriebssystem, das ihr derzeit nutzt. Tragt darunter eure Nachricht an den Support ein und bestätigt mit dem Button „Frage senden“.

Wichtig: Der WhatsApp-Support wird euch nicht nach sensiblen Informationen fragen und benötigt auch keinen Code für die Verifizierung oder Ähnliches. Besonders wenn ihr plötzlich von einem angeblichen WhatsApp-Support angeschrieben werdet, solltet ihr vorsichtig sein. Achtet immer auf die Absendernummer und den blauen Haken. Der offizielle WhatsApp-Support ist ein verifizierter Account.

Kontakt und Hotline für Unternehmen

Unternehmenskunden schreiben eine E-Mail an smb_web@support.whatsapp.com. Die Fax-Nummer lautet: +1 (650) 543-7457. Die Geschäftsadresse von WhatsApp lautet:

Merrion Road,

Dublin 4,

D04 X2K5,

Irland https://www.whatsapp.com/contact

Hinweis: Wenn ihr euch als Privatkunde an die Support-Kontaktdaten für Unternehmenskunden wendet, bekommt ihr keine Antwort.

Hotline: Nur für WhatsApp-SIM

Es gibt keine offizielle WhatsApp-Hotline, die man bei allgemeinen Problemen anrufen kann. Allerdings gibt es eine Telefonnummer, falls ihr eine WhatsApp-SIM-Karte nutzt.

Die Hotline-Nummer lautet dann: 0177 177 1190. Die Kosten entsprechen einem üblichen Telefonat ins Mobilfunknetz.

Montags bis freitags: 7:00 - 23:00 Uhr

Wochenenden und Feiertage: 10:00 - 18:00 Uhr

WhatsApp geht also einen Weg, den mittlerweile viele große Unternehmen beschreiten und verzichtet auf einen Telefon-Support.

WhatsApp: E-Mail & Fax

Die Support-E-Mail-Adresse von WhatsApp lautet support@whatsapp.com.

von WhatsApp lautet support@whatsapp.com. Allerdings werdet ihr hier vermutlich auch wenig Erfolg auf eine Antwort haben, da WhatsApp die E-Mail-Adresse nicht als offiziellen Kontaktweg auf der Webseite listet.

Zudem gibt es sehr viele Spammer, die ihre Mails dorthin schicken. Eure Anfrage könnte hier also leicht untergehen.

Sofern ihr ein bestimmtes Problem mit WhatsApp habt, empfehlen wir daher im Internet nach einer Lösung zu suchen. Sofern ihr nicht bei WhatsApp gesperrt wurdet, solltet ihr euer Problem schnell behoben haben.

